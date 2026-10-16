Біля узбережжя Австралії знайшли 9 000-річні артефакти: як вони опинилися на дні моря (фото)

Кам'яні знаряддя, знайдені на дні моря біля узбережжя Західної Австралії, стали доказом того, що тисячі років тому аборигени селилися поблизу прісноводних джерел. Ці місця опинилися під водою щонайменше 9 000 років тому, коли підвищення рівня моря затопило частину стародавнього узбережжя.

Дослідники виявили 21 кам'яний артефакт на двох підводних ділянках поблизу Муруджуги на північному заході Австралії. Результати дослідження свідчать про те, що території, які зараз знаходяться на глибині від 11 до 15 метрів, колись містили прісноводні джерела, річки та скелясті пагорби, пише Arkeonews.

На першому місці, поблизу затопленого прісноводного джерела у протоці Флаїнг-Фоум, дайвери знайшли дев'ять кам'яних артефактів. Чотири з них були виготовлені з матеріалу, який походить з сучасного острова Розмарі, що розташований приблизно за 23 кілометри від місця знахідки. Це свідчить про те, що люди переносили камінь на значні відстані, можливо, через те, що джерело приваблювало відвідувачів із різних частин регіону.

9 000 років тому підвищення рівня моря затопило частину стародавнього узбережжя Фото: Benjamin et al. (2026)

На другому місці, Мейтленд-Рівер-Хаммок, вчені знайшли 12 артефактів, зокрема кам'яні серцевини та відколи, що залишилися після виготовлення знарядь. На відміну від знахідок поблизу джерела, ці артефакти були виготовлені з місцевого каменю. Дослідники вважають, що скелястий берег річки міг слугувати місцем для збирання сировини та виготовлення знарядь.

Артефакти не мали явних ознак того, що їх перенесли на велику відстань океанські течії, що допомогло дослідникам визначити їхнє первісне місцезнаходження. Ці знахідки доповнюють попередні підводні відкриття в Муруджузі й свідчать про те, що різні частини стародавнього ландшафту, ймовірно, виконували різні функції.

Артефакти не мали явних ознак того, що їх перенесли на велику відстань океанські течії Фото: Benjamin et al. (2026)

У дослідженні брали участь Корпорація аборигенів Муруджуги та її рейнджери, які допомагають захищати землі своїх предків та культурну спадщину. Деякі рейнджери пройшли підготовку як наукові дайвери, щоб взяти участь у дослідженнях.

Ці відкриття демонструють, що значна частина історії аборигенів може залишатися прихованою під поверхнею океану. Під час останнього льодовикового періоду рівень моря був на 130 метрів нижчим, ніж сьогодні, оголивши великі ділянки континентального шельфу Австралії. Коли лід розтанув, море затопило ці ландшафти, зокрема місця, де люди жили та працювали.

На другому місці, Мейтленд-Рівер-Хаммок, вчені знайшли 12 артефактів Фото: Benjamin et al. (2026)

Наразі дослідники вивчили лише обмежену частину цієї затопленої території. Подальші підводні дослідження можуть виявити ще більше археологічних пам'яток, серед яких, можливо, будуть знахідки, давніші за артефакти, знайдені в Муруджузі.

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