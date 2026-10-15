Бачили глобальні зміни наживо: 20 тисяч років тому люди у Нью-Мексико пережили дещо незвичайне (фото)

Люди, які жили в Північній Америці понад 20 000 років тому, пережили значні екологічні зміни, коли останній льодовиковий період досяг своєї найхолоднішої стадії. Розкопки у Нью-Мексико свідчать про те, що ранні люди продовжували відвідувати цю місцевість попри стрімкі зміни довколишнього середовища.

Дослідники вивчили стародавній пилок у скелях Національного парку "Вайт-Сендс", де розташоване археологічне місце, що містить одні з найдавніших відомих слідів людини в Америці, пише Live Science.

Ці сліди датуються періодом приблизно 21 000–23 000 років тому. Однак їхній вік залишається предметом дискусій, оскільки це означало б, що люди з’явилися на континенті на тисячі років раніше, ніж традиційно вважалося.

Сліди датуються періодом приблизно 21 000–23 000 років тому Фото: Wikimedia Commons

Нове дослідження свідчить про те, що люди продовжували використовувати територію "Вайт-Сендс" у міру зміни клімату під час останнього льодовикового максимуму, який тривав приблизно від 26 500 до 19 000 років тому.

"Вражає те, що ранні люди в цьому регіоні були безпосередніми свідками стрімких змін навколишнього середовища, які можна було помітити упродовж одного людського життя — це справді дає привід для роздумів", — зазначила Кетлін Спрінгер, геолог-дослідник Геологічної служби США та співавторка дослідження.

Ці сліди стали ще одним доказом того, що люди дісталися до Америки набагато раніше, ніж передбачала попередня оцінка. Вчені вважають, що перші мешканці прийшли з Азії через регіон навколо Берингової протоки. Хоча деякі дослідники ставлять під сумнів методи, використані для датування слідів у "Вайт-Сендс", доказів на користь віку приблизно 23 000 років стає дедалі більше.

У "Вайт-Сендс" збереглися сліди людської діяльності різних періодів. Серед них — сліди, залишені дорослим та дитиною близько 10 000 років тому. Упродовж тисячоліть люди пересувалися ландшафтами Нью-Мексико поряд із тваринами льодовикового періоду, зокрема мамонтами та гігантськими наземними лінивцями.

Упродовж тисячоліть люди пересувалися ландшафтами Нью-Мексико поряд із тваринами льодовикового періоду Фото: Science Advances

Дослідники також виявили сліди перетягування, схожі на сліди від саней, поблизу стародавніх слідів ніг. Ці сліди, ймовірно, залишилися від "травоа" — простої дерев'яної рами, утвореної двома зв’язаними між собою жердинами, яку використовували для перевезення вантажів.

Щоб реконструювати навколишнє середовище, дослідницька група проаналізувала стародавній пилок та інший органічний матеріал, збережений у зразках гірських порід. Пилок допоміг ідентифікувати рослини, що росли в цьому регіоні, тоді як воски з листя рослин та мембранні ліпіди бактерій надали додаткові докази щодо минулих екологічних умов.

Результати показали, що приблизно 24 200 років тому на території "Вайт-Сендс" було велике озеро, а сусідні гори були вкриті хвойними деревами, зокрема соснами, ялицями та ялинами. Протягом наступних 2 000 років температура підвищилася, і озеро почало зменшуватися. Хвойні ліси поступово поступилися місцем дубам та полину, що свідчить про суттєві зміни у місцевій рослинності.

Люди поверталися до "Вайт-Сендс" у різні періоди, щоб скористатися змінами умов Фото: Wikimedia Commons

Попри зміни, люди продовжували відвідувати цю місцевість і жити в ній. "Осади, що містять їхні сліди, свідчать про те, що навколишнє середовище суттєво змінювалося протягом одного людського життя", — зазначила Саллі Рейнольдс, палеоантропологиня з Університету Борнмута у Великій Британії та співавторка дослідження.

Дослідники припустили, що люди, ймовірно, поверталися до "Вайт-Сендс" у різні періоди, щоб скористатися змінами умов. У міру зменшення озера тварини та рослини, ймовірно, концентрувалися в певних районах, що полегшувало їх пошук. Однак самі лише сліди не дозволяють точно встановити, як саме люди реагували на ці зміни або як вони організовували своє повсякденне життя.

Ці знахідки дають рідкісну можливість побачити, як ранні мешканці Америки жили в умовах значних екологічних змін. Поєднуючи сліди людських ніг із стародавнім пилком та іншими біологічними слідами, дослідники можуть реконструювати ландшафти, з якими стикалися люди, та краще зрозуміти умови, що формували життя під час останнього льодовикового періоду.

Інші новини науки