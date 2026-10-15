Видели глобальные изменения вживую: 20 тысяч лет назад люди в Нью-Мексико пережили необычное (фото)

Люди, жившие в Северной Америке более 20 000 лет назад, пережили значительные экологические изменения, когда последний ледниковый период достиг своей самой холодной стадии. Раскопки в Нью-Мексико свидетельствуют о том, что древние люди продолжали посещать эту местность, несмотря на стремительные изменения окружающей среды.

Исследователи изучили древнюю пыльцу, обнаруженную в скалах Национального парка "Уайт-Сэндс", где находится археологическая находка, содержащая одни из самых древних известных следов присутствия человека в Америке, пишет Live Science.

Эти следы датируются периодом примерно 21 000–23 000 лет назад. Однако их возраст по-прежнему вызывает споры, поскольку это означало бы, что люди появились на континенте на тысячи лет раньше, чем традиционно считалось.

Эти следы датируются периодом примерно 21 000–23 000 лет назад Фото: Wikimedia Commons

Новое исследование свидетельствует о том, что люди продолжали использовать территорию "Уайт-Сэндс" по мере изменения климата во время последнего ледникового максимума, который длился примерно с 26 500 по 19 000 лет назад.

"Поражает то, что древние люди в этом регионе были непосредственными свидетелями стремительных изменений окружающей среды, которые можно было заметить в течение одной человеческой жизни — это действительно дает повод для размышлений", — отметила Кэтлин Спрингер, геолог-исследователь Геологической службы США и соавтор исследования.

Эти следы стали ещё одним доказательством того, что люди добрались до Америки гораздо раньше, чем предполагалось ранее. Учёные считают, что первые жители пришли из Азии через регион вокруг Берингова пролива. Хотя некоторые исследователи ставят под сомнение методы, использованные для датировки следов в "Уайт-Сэндс", доказательств в пользу возраста примерно в 23 000 лет становится всё больше.

В "Уайт-Сэндс" сохранились следы человеческой деятельности разных периодов. Среди них — следы, оставленные взрослым и ребенком около 10 000 лет назад. На протяжении тысячелетий люди перемещались по ландшафтам Нью-Мексико вместе с животными ледникового периода, в частности мамонтами и гигантскими наземными ленивцами.

На протяжении тысячелетий люди перемещались по ландшафтам Нью-Мексико вместе с животными ледникового периода Фото: Science Advances

Исследователи также обнаружили следы перетаскивания, похожие на следы от саней, рядом с древними следами ног. Эти следы, вероятно, остались от "травоа" — простой деревянной рамы, образованной двумя соединенными между собой шестами, которую использовали для перевозки грузов.

Чтобы воссоздать окружающую среду, исследовательская группа проанализировала древнюю пыльцу и другой органический материал, сохранившийся в образцах горных пород. Пыльца помогла идентифицировать растения, произраставшие в этом регионе, тогда как воски из листьев растений и мембранные липиды бактерий предоставили дополнительные доказательства относительно прошлых экологических условий.

Результаты показали, что примерно 24 200 лет назад на территории "Уайт-Сэндс" находилось большое озеро, а соседние горы были покрыты хвойными деревьями, в частности соснами, пихтами и елями. В течение следующих 2 000 лет температура повысилась, и озеро начало уменьшаться. Хвойные леса постепенно уступили место дубам и полыни, что свидетельствует о существенных изменениях в местной растительности.

Люди возвращались в "Уайт-Сэндс" в разные периоды, чтобы воспользоваться изменившимися условиями Фото: Wikimedia Commons

Несмотря на изменения, люди продолжали посещать эту местность и жить в ней. "Отложения, содержащие их следы, свидетельствуют о том, что окружающая среда существенно менялась в течение одной человеческой жизни", — отметила Салли Рейнольдс, палеоантрополог из Университета Борнмута в Великобритании и соавтор исследования.

Исследователи предположили, что люди, вероятно, возвращались в "Уайт-Сэндс" в разные периоды, чтобы воспользоваться изменениями условий. По мере уменьшения площади озера животные и растения, вероятно, концентрировались в определенных районах, что облегчало их поиск. Однако одни лишь следы не позволяют точно установить, как именно люди реагировали на эти изменения или как они организовывали свою повседневную жизнь.

Эти находки дают редкую возможность увидеть, как первые жители Америки жили в условиях значительных экологических изменений. Сопоставляя следы человеческих ног с древней пыльцой и другими биологическими следами, исследователи могут реконструировать ландшафты, с которыми сталкивались люди, и лучше понять условия, определявшие жизнь в период последнего ледникового периода.

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