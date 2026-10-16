У побережья Австралии обнаружили 9 000-летние артефакты: как они оказались на дне моря (фото)

Каменные орудия, найденные на дне моря у побережья Западной Австралии, стали доказательством того, что тысячи лет назад аборигены селились вблизи пресноводных источников. Эти места оказались под водой не менее 9 000 лет назад, когда повышение уровня моря затопило часть древнего побережья.

Исследователи обнаружили 21 каменный артефакт на двух подводных участках вблизи Муруджуги на северо-западе Австралии. Результаты исследования свидетельствуют о том, что на территориях, которые сейчас находятся на глубине от 11 до 15 метров, когда-то были пресноводные источники, реки и скалистые холмы, пишет Arkeonews.

На первом месте, недалеко от затопленного пресноводного источника в проливе Флайинг-Фоум, дайверы обнаружили девять каменных артефактов. Четыре из них были изготовлены из материала, происходящего с современного острова Розмари, расположенного примерно в 23 километрах от места находки. Это свидетельствует о том, что люди переносили камень на значительные расстояния, возможно, из-за того, что источник привлекал посетителей из разных частей региона.

9 000 лет назад подъем уровня моря затопил часть древнего побережья Фото: Benjamin et al. (2026)

На втором месте, в Мейтленд-Ривер-Хаммок, учёные обнаружили 12 артефактов, в том числе каменные заготовки и отщепы, оставшиеся после изготовления орудий. В отличие от находок вблизи источника, эти артефакты были изготовлены из местного камня. Исследователи полагают, что скалистый берег реки мог служить местом для сбора сырья и изготовления орудий труда.

Артефакты не имели явных признаков того, что их перенесли на большое расстояние океанские течения, что помогло исследователям определить их первоначальное местонахождение. Эти находки дополняют предыдущие подводные открытия в Муруджуге и свидетельствуют о том, что различные части древнего ландшафта, вероятно, выполняли разные функции.

Артефакты не имели явных признаков того, что их перенесли на большое расстояние океанические течения Фото: Benjamin et al. (2026)

В исследовании принимали участие Корпорация аборигенов Муруджуги и её рейнджеры, которые помогают защищать земли своих предков и культурное наследие. Некоторые рейнджеры прошли подготовку в качестве научных дайверов, чтобы принять участие в исследованиях.

Эти открытия показывают, что значительная часть истории аборигенов может оставаться скрытой под поверхностью океана. Во время последнего ледникового периода уровень моря был на 130 метров ниже, чем сегодня, обнажив обширные участки континентального шельфа Австралии. Когда лед растаял, море затопило эти ландшафты, в том числе места, где люди жили и трудились.

На втором месте, в Мейтленд-Ривер-Хаммок, ученые обнаружили 12 артефактов Фото: Benjamin et al. (2026)

На данный момент исследователи изучили лишь небольшую часть этой затопленной территории. Дальнейшие подводные исследования могут выявить ещё больше археологических памятников, среди которых, возможно, будут находки, более древние, чем артефакты, обнаруженные в Муруджузе.

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