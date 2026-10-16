Генріха I вбила мінога, а ярла Сігурда — укус мерця: кілька найбезглуздіших смертей в історії

Протягом століть раптову смерть короля Англії Генріха I пов’язували з міногами. Але це далеко не єдина історична постать, яку спіткала досить безглузда смерть.

За словами вчених, звичайно ж, причиною смерті короля Генріха I міг стати цілий ряд захворювань черевної порожнини. Найімовірніше, причиною смерті монарха стала спорадична інфекція центральної нервової системи (ЦНС), яка могла бути спричинена бактерією Listeria monocytogenes. Такий діагноз добре узгоджується з описаними симптомами, а також із стрімким погіршенням стану монарха, пише Фокус.

У грудні 1135 року англійський король Генріх I вирішив скуштувати міног — попри застереження лікарів. Генріху, якому було вже за шістдесят, не раз говорили, що цей продукт йому протипоказаний. Але він все одно їх з’їв — це була одна з його улюблених страв.

Лише через кілька днів після цього він помер.

Літописець Генріх Гантінгдонський написав, що короля згубило "надмірне споживання міног", і цей вислів міцно увійшов в історію. Чи було це харчове отруєння, інсульт прямо за столом чи щось зовсім інше — ми вже ніколи не дізнаємося. Зате відомо інше: смерть короля занурила Англію в громадянську війну, що тривала майже два десятиліття — період настільки жорстокий, що літописці охрестили його "Анархією". І все через те, що літній монарх не зміг встояти перед порцією риби.

Історія сповнена подібних випадків. Ці смерті настільки дивні, що здавалися б анекдотичними, якби тільки вони не траплялися з реальними людьми.

Наприклад, давньогрецький драматург Есхіл, згідно з переказами, загинув за вкрай дивних обставин. У стародавніх текстах йдеться про те, що чоловік загинув через те, що орел сприйняв його лисину за камінь і скинув на неї черепаху.

Шведський король Адольф Фредерік у 1771 році пообідав омарами, ікрою, квашеною капустою, копченим оселедцем і шампанським, а на довершення з’їв 14 порцій свого улюбленого десерту. Тієї ж ночі він помер. Шведські школярі досі знають його як "короля, який об’ївся до смерті".

А ще був американський колекціонер книг XIX століття: за чутками, його на смерть придавило власними книжковими полицями.

Також був скандинавський ярл Сігурд Могутній, який правив у IX столітті. Він прив’язав до сідла відрубану голову переможеного ворога й тріумфально вирушив додому, але по дорозі зуб мерця подряпав йому ногу. Рана загноїлася, і Сігурд помер від "укусу" трупа.

А ось інший випадок — австрійський кравець Франц Райхельт: у 1912 році він зістрибнув з Ейфелевої вежі, щоб випробувати сконструйований ним самим костюм-парашут. Він запевняв владу, що скористається манекеном, але, на жаль, вирішив стрибнути самостійно.

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