Генриха I убила минога, а ярла Сигурда – укус мертвеца: несколько самых нелепых смертей в истории

На протяжении столетий внезапную смерть короля Англии Генриха I связывали с миногами. Но это далеко не единственная историческая личность, которую постигла достаточно нелепая смерть.

По слова ученых, конечно же, причиной смерти короля Генриха I мог стать целый ряд заболеваний брюшной полости. Вероятнее всего, причиной смерти монарха стала спорадическая инфекция центральной нервной системы (ЦНС), которая могла быть вызвана бактерией Listeria monocytogenes. Такой диагноз хорошо согласуется с описанными симптомами, а также со стремительным ухудшением состояния монарха, пишет Фокус.

В декабре 1135 года английский король Генрих I решил отведать миног — несмотря на предостережения врачей. Генриху, которому было уже за шестьдесят, не раз говорили, что этот продукт ему противопоказан. Но он все равно их съел — это было одним из его любимых блюд.

Спустя всего несколько дней после этого его не стало.

Летописец Генрих Хантингдонский написал, что короля погубило “чрезмерное потребление миног”, и это выражение прочно вошло в историю. Было ли это пищевое отравление, инсульт прямо за столом или что-то совсем иное — мы уже никогда не узнаем. Зато известно другое: смерть короля погрузила Англию в гражданскую войну, длившуюся почти два десятилетия — период настолько жестокий, что летописцы окрестили его “Анархией”. И всё из-за того, что пожилой монарх не смог устоять перед порцией рыбы.

История полна подобных случаев. Смерти настолько странные, что кажутся анекдотичными, если бы только они не происходили с реальными людьми.

К примеру, древнегреческий драматург Эсхил, согласно преданиям, погиб при крайне странных обстоятельствах. В древних текстах говорится, что мужчина погиб из-за того, что орел принял его лысину за камень, и сбросил на нее черепаху.

Шведский король Адольф Фредерик в 1771 году отобедал омарами, икрой, квашеной капустой, копчёной сельдью и шампанским, а в довершение съел 14 порций своего любимого десерта. В ту же ночь он скончался. Шведские школьники до сих пор знают его как “короля, который объелся до смерти”.

А ещё был американский книжный коллекционер XIX века: по слухам, его насмерть придавило собственными книжными полками.

Также был скандинавский ярл Сигурд Могучий, который правил в IX веке. Он приторочил к седлу отрубленную голову поверженного врага и с триумфом отправился домой, но по пути зуб мертвеца оцарапал ему ногу. Рана загноилась, и Сигурд скончался от “укуса” трупа.

А вот другой случай — австрийский портной Франц Райхельт: в 1912 году он спрыгнул с Эйфелевой башни, чтобы испытать сконструированный им самим костюм-парашют. Он уверял власти, что воспользуется манекеном, но к несчастью, решил прыгнуть самостоятельно.

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