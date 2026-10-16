Льодовик Судного дня є небезпечнішим, ніж вважалося раніше: рівень моря підвищиться удвічі

Нове дослідження показало, що антарктичний льодовик Судного дня становить набагато більшу загрозу, ніж вважалося раніше.

Льодовик Туейтса у Західній Антарктиді, також відомий як льодовик Судного дня, — гігантський крижаний потік, площа якого перевищує територію Великої Британії. Вважається, що повне руйнування льодовика, ймовірно, призведе до підвищення рівня моря на значні 65 сантиметрів, що обернеться катастрофою для прибережних районів по всьому земній кулі, пише Daily Mail.

Вчені не вважають, що повне руйнування відбудеться найближчим часом, але попереджають: льодовик стрімко наближається до катастрофи. Тепер, згідно з новими прогнозами, океанічні води, що нагріваються, руйнують основу льодовика швидше, ніж очікувалося. Очікується, що до 2100 року це може призвести до підвищення рівня моря на 30 міліметрів — це вдвічі більше, ніж у попередніх оцінках.

За словами співавтора дослідження, професора Еріка Ріньо з Каліфорнійського університету, таке суттєве коригування даних стало можливим завдяки новій моделі, яка, як вважається, точніше враховує процеси, що відбуваються під основою льодовика.

Справа в тому, що більшість сучасних прогнозів не могли адекватно відобразити швидкість втрати маси льоду, оскільки в них не враховувалися деякі фізичні фактори. Нова модель включає більш повний набір фізичних параметрів, а тому краще відповідає спостережуваним даним і дає прогнози, що вдвічі перевищують попередні показники.

Протягом останніх десятиліть льодовик Туейтса почав тоншати й відступати з тривожною швидкістю. Однак комп’ютерні моделі, які вчені використовували для прогнозування майбутнього льодовика, дедалі більше розходилися з даними, отриманими зі супутників. Згідно з цими моделями, очікувалося, що льодовик буде просуватися в бік океану значно повільніше, ніж те прискорення, яке спостерігається сьогодні.

Нові дані свідчать про те, що в найближчі десятиліття ризик прибережних повеней, а також їхній масштаб можуть виявитися значно глобальнішими, ніж вважалося раніше. У ході дослідження вчені створили модель, яка точніше відображає реальний стан справ — результати є більш тривожними, ніж ми могли б очікувати.

Справа в тому, що тривалий час гляціологи будували свої припущення щодо динаміки льодовикових щитів, спираючись на поняття "лінії нашарування". Але тепер відомо, що під найбільшими льодовиками Землі, які сягають океану, ситуація виглядає інакше.

Супутникові спостереження показують, що льодовики насправді закінчуються в зоні, яку вчені називають "зоною нашарування". Це велика територія — іноді завширшки в кілька кілометрів — куди глибоко під льодовиковий щит проникає тепла вода, викликаючи інтенсивне танення. Попередні дослідження показали, що морська вода проникає на кілька миль під лід, який зазвичай має спиратися на ґрунт, і піднімає його під час припливів.

Інші новини науки