Ледник Судного дня опаснее, чем считалось ранее: уровень моря повысится вдвое

Новое исследование показало, что антарктический ледник Судного дня представляет собой гораздо большую угрозу, чем предполагалось ранее.

Ледник Туэйтса в Западной Антарктиде, также известный как ледник Судного дня — гигантский ледяной поток, площадь которого превышает территорию Великобританию. Считается, что полное разрушение ледника, вероятно, приведет к повышению уровня моря на внушительные 65 сантиметров, что обернется катастрофой для прибрежных районов по всему земному шару, пишет Daily Mail.

Ученые не считают, что полное разрушение произойдет в ближайшее время, но предупреждают: ледник стремительно движется к катастрофе. Теперь, согласно новым прогнозам, прогревающиеся океанические воды разрушают основание ледника быстрее, чем ожидалось. Ожидается, что к 2100 году это может привести к повышению уровня моря на 30 миллиметров — это вдвое выше предыдущих оценок.

По словам соавтора исследования, профессора Эрика Риньо из Калифорнийского университета, столь существенная корректировка данных стала возможной благодаря новой модели, которая, как считается, более точно учитывает процессы, происходящие под основанием ледника.

Дело в том, что большинство современных прогнозов не могли адекватно отразить скорость потери массы льда, поскольку в них не учитывались некоторые физические факторы. Новая модель включает более полный набор физических параметров, а потому лучше соответствует наблюдаемым данным и дает прогнозы, вдвое превышающие прежние показатели.

За последние десятилетия ледник Туэйтса начал истончаться и отступать с тревожной скоростью. Однако компьютерные модели, которые ученые использовали для прогнозирования будущего ледника, все больше расходились с данными, полученными со спутников. Согласно этим моделям, ожидалось, что ледник будет продвигаться в сторону океана значительно медленнее, чем то ускорение, которое наблюдается сегодня.

Новые данные указывают на то, что в ближайшие десятилетия риск прибрежных наводнений, а также их масштаб могут оказаться значительно глобальнее, чем считалось ранее. В ходе исследования ученые создали модель, которая более точно отражает реальное положение дел — результаты тревожнее, чем мы могли бы ожидать.

Дело в том, что долгое время гляциологи строили свои предположения о динамике ледниковых щитов, опираясь на понятие "линии наслоения". Но теперь известно, что под крупнейшими ледниками Земли, достигающими океана, ситуация выглядит иначе.

Спутниковые наблюдения показывают, что ледники на самом деле заканчиваются в зоне, которую ученые называют "зоной наслоения". Это обширная область — иногда шириной в несколько километров — куда глубоко под ледниковый щит проникает теплая вода, вызывая интенсивное таяние. Предыдущие исследования показали, что морская вода проникает на несколько миль под лед, который в норме должен опираться на грунт, и приподнимает его во время приливов.

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