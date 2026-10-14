Мозаїка приховувала шлях до Бога: у Адріанополісі знайшли зображення Райського саду (фото)
Вчені вважають, що мозаїчна підлога в стародавній церкві в Туреччині, не просто зображає ріки Райського саду, а приховує таємне послання. На думку дослідників, зображення чотирьох рік мало вказати людям шлях до Бога.
Цей витвір мистецтва знайшли в Адріанополісі — стародавньому місті в північній провінції Карабук. У новому дослідженні вчені припустили, що мозаїка, ймовірно, слугувала уроком моральної поведінки, пише Arkeonews.
Дослідження ґрунтується на археологічних даних та ранніх єврейських і християнських тлумаченнях біблійних текстів. Ця мозаїка вважається єдиним відомим зразком такого типу в Анатолії, хоча подібні зображення чотирьох річок зустрічалися й в інших ранньохристиянських церквах у регіоні Середземного моря.
На зображенні представлені чотири людські фігури, які за грецькими написами ідентифікуються як Пішон, Гіхон, Тигр та Євфрат. Це річки, згадані в Книзі Буття 2:10–14, де описується річка, що витікає з Едему й розділяється на чотири водотоки, які зрошували Райський сад.
Замість того, щоб зображувати річки як географічні об'єкти, художники надали їм людських обрисів. Кожна фігура тримає ріг достатку, з якого вода тече у спільну чашу, прикрашену рибами. Фігури носять шапки фрігійського стилю та одяг, характерний для класичного грецького мистецтва. Двоє мають бороди, а інші двоє — гладко поголені.
Ці деталі відображають художню традицію, що існувала задовго до будівництва церкви. Грецькі та римські митці часто зображували річки як божества з людськими рисами, пов'язані з родючістю, процвітанням та природним світом. У Адріанополісі цей стиль було використано для ілюстрації біблійної історії в християнському храмі.
Вчені припускають, що, окрім біблійного значення, мозаїка могла нести й моральне послання. Деякі стародавні єврейські та християнські мислителі тлумачили річки Едему як символи духовних якостей, а не просто як водотоки.
Дослідники посилаються на Філона Александрійського та Амбросія Міланського, які пов'язували чотири річки з чотирма головними чеснотами: розсудливістю, мужністю, помірністю та справедливістю. Згідно з цією інтерпретацією, Пішон уособлював розсудливість, Гіхон — мужність, Тигр — помірність, а Євфрат — справедливість.
Розсудливість передбачає прийняття зважених рішень, мужність означає протистояння труднощам, помірність вимагає самоконтролю, а справедливість стосується справедливого ставлення до інших. Якщо мозаїка мала на меті передати саме це тлумачення, її образи могли нагадувати віруючим про якості, яких очікують від праведного християнина.
У церкві в Адріанополісі також збереглися інші мозаїки, які демонструють, як християнські митці адаптували давні середземноморські традиції. Біля південно-східного входу хрестоподібний візерунок, ймовірно, виконував захисну функцію, відганяючи зло. На іншій сцені зображено павича в "рефрігіумі" — образі, пов'язаному у ранньохристиянському мистецтві з вічним життям та надією на спасіння.
Геометричні візерунки, квіти та тварини прикрашають інші частини будівлі. На одній з мозаїк зображено бика, що п'є воду з водойми, поруч із грецьким написом, у якому згадуються імена Хімеріуса та Валентини — двох осіб, які профінансували оздоблення церкви.
Археологічні розкопки у Адріанополісі тривають з 2003 року і за цей час вчені виявили церкви, лазні, житлові будинки та поховання. Церкву "Чотирьох річок" датують V або VI століттям н. е., хоча точна дата її будівництва залишається невідомою. Дані свідчать про те, що будівля зазнала змін після руйнівної події.
Подібні зображення чотирьох річок Райського саду знаходили в Греції, Йорданії, Лівії та на території сучасної Північної Македонії. Мозаїка в Адріанополісі вирізняється тим, що поєднує в одній збереженій композиції фігури річок із назвами, класичні художні форми та християнську символіку.
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