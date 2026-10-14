Мозаїка приховувала шлях до Бога: у Адріанополісі знайшли зображення Райського саду (фото)

Вчені вважають, що мозаїчна підлога в стародавній церкві в Туреччині, не просто зображає ріки Райського саду, а приховує таємне послання. На думку дослідників, зображення чотирьох рік мало вказати людям шлях до Бога.

Цей витвір мистецтва знайшли в Адріанополісі — стародавньому місті в північній провінції Карабук. У новому дослідженні вчені припустили, що мозаїка, ймовірно, слугувала уроком моральної поведінки, пише Arkeonews.

Дослідження ґрунтується на археологічних даних та ранніх єврейських і християнських тлумаченнях біблійних текстів. Ця мозаїка вважається єдиним відомим зразком такого типу в Анатолії, хоча подібні зображення чотирьох річок зустрічалися й в інших ранньохристиянських церквах у регіоні Середземного моря.

На зображенні представлені чотири людські фігури, які за грецькими написами ідентифікуються як Пішон, Гіхон, Тигр та Євфрат. Це річки, згадані в Книзі Буття 2:10–14, де описується річка, що витікає з Едему й розділяється на чотири водотоки, які зрошували Райський сад.

Унікальну мозаїку знайшли в Адріанополісі Фото: Özer Uras & Göregen (2026), Medeniyet Belleten

Замість того, щоб зображувати річки як географічні об'єкти, художники надали їм людських обрисів. Кожна фігура тримає ріг достатку, з якого вода тече у спільну чашу, прикрашену рибами. Фігури носять шапки фрігійського стилю та одяг, характерний для класичного грецького мистецтва. Двоє мають бороди, а інші двоє — гладко поголені.

Ці деталі відображають художню традицію, що існувала задовго до будівництва церкви. Грецькі та римські митці часто зображували річки як божества з людськими рисами, пов'язані з родючістю, процвітанням та природним світом. У Адріанополісі цей стиль було використано для ілюстрації біблійної історії в християнському храмі.

Вчені припускають, що, окрім біблійного значення, мозаїка могла нести й моральне послання. Деякі стародавні єврейські та християнські мислителі тлумачили річки Едему як символи духовних якостей, а не просто як водотоки.

Вчені виявили інші мозаїки, які демонструють, як християнські митці адаптували давні середземноморські традиції Фото: Özer Uras & Göregen (2026), Medeniyet Belleten

Дослідники посилаються на Філона Александрійського та Амбросія Міланського, які пов'язували чотири річки з чотирма головними чеснотами: розсудливістю, мужністю, помірністю та справедливістю. Згідно з цією інтерпретацією, Пішон уособлював розсудливість, Гіхон — мужність, Тигр — помірність, а Євфрат — справедливість.

Розсудливість передбачає прийняття зважених рішень, мужність означає протистояння труднощам, помірність вимагає самоконтролю, а справедливість стосується справедливого ставлення до інших. Якщо мозаїка мала на меті передати саме це тлумачення, її образи могли нагадувати віруючим про якості, яких очікують від праведного християнина.

У церкві в Адріанополісі також збереглися інші мозаїки, які демонструють, як християнські митці адаптували давні середземноморські традиції. Біля південно-східного входу хрестоподібний візерунок, ймовірно, виконував захисну функцію, відганяючи зло. На іншій сцені зображено павича в "рефрігіумі" — образі, пов'язаному у ранньохристиянському мистецтві з вічним життям та надією на спасіння.

На одній з мозаїк зображено бика, що п'є воду з водойми Фото: Özer Uras & Göregen (2026), Medeniyet Belleten

Геометричні візерунки, квіти та тварини прикрашають інші частини будівлі. На одній з мозаїк зображено бика, що п'є воду з водойми, поруч із грецьким написом, у якому згадуються імена Хімеріуса та Валентини — двох осіб, які профінансували оздоблення церкви.

Археологічні розкопки у Адріанополісі тривають з 2003 року і за цей час вчені виявили церкви, лазні, житлові будинки та поховання. Церкву "Чотирьох річок" датують V або VI століттям н. е., хоча точна дата її будівництва залишається невідомою. Дані свідчать про те, що будівля зазнала змін після руйнівної події.

Хрестоподібний візерунок, ймовірно, виконував захисну функцію, відганяючи зло Фото: Özer Uras & Göregen (2026), Medeniyet Belleten

Подібні зображення чотирьох річок Райського саду знаходили в Греції, Йорданії, Лівії та на території сучасної Північної Македонії. Мозаїка в Адріанополісі вирізняється тим, що поєднує в одній збереженій композиції фігури річок із назвами, класичні художні форми та християнську символіку.

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