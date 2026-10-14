Мозаика скрывала путь к Богу: в Адрианополе обнаружили изображение Райского сада (фото)

Учёные полагают, что мозаичный пол в древней церкви в Турции не просто изображает реки Райского сада, а скрывает тайное послание. По мнению исследователей, изображение четырёх рек должно было указать людям путь к Богу.

Это произведение искусства обнаружили в Адрианополе — древнем городе в северной провинции Карабук. В новом исследовании учёные высказали предположение, что мозаика, вероятно, служила уроком нравственного поведения, пишет Arkeonews.

Исследование основано на археологических данных и ранних еврейских и христианских толкованиях библейских текстов. Эта мозаика считается единственным известным образцом такого типа в Анатолии, хотя подобные изображения четырёх рек встречались и в других раннехристианских церквях в регионе Средиземного моря.

На изображении представлены четыре человеческие фигуры, которые, судя по греческим надписям, идентифицируются как Пишон, Гихон, Тигр и Евфрат. Это реки, упомянутые в Книге Бытия 2:10–14, где описывается река, вытекающая из Эдема и разделяющаяся на четыре водотока, которые орошали Райский сад.

Уникальную мозаику обнаружили в Адрианополе Фото: Özer Uras & Göregen (2026), Medeniyet Belleten

Вместо того чтобы изображать реки как географические объекты, художники придали им человеческие очертания. Каждая фигура держит рог изобилия, из которого вода течет в общую чашу, украшенную рыбами. Фигуры носят шапки фригийского стиля и одежду, характерную для классического греческого искусства. Двое из них имеют бороды, а остальные двое — гладко выбриты.

Эти детали отражают художественную традицию, существовавшую задолго до строительства церкви. Греческие и римские художники часто изображали реки в виде божеств с человеческими чертами, связанных с плодородием, процветанием и миром природы. В Адрианополе этот стиль был использован для иллюстрации библейской истории в христианском храме.

Учёные предполагают, что, помимо библейского значения, мозаика могла нести и нравственный посыл. Некоторые древние еврейские и христианские мыслители толковали реки Эдема как символы духовных качеств, а не просто как водотоки.

Ученые обнаружили другие мозаики, которые демонстрируют, как христианские художники адаптировали древние средиземноморские традиции Фото: Özer Uras & Göregen (2026), Medeniyet Belleten

Исследователи ссылаются на Филона Александрийского и Амвросия Миланского, которые связывали четыре реки с четырьмя главными добродетелями: благоразумием, мужеством, умеренностью и справедливостью. Согласно этой интерпретации, Пишон олицетворял благоразумие, Гихон — мужество, Тигр — умеренность, а Евфрат — справедливость.

Рассудительность подразумевает принятие взвешенных решений, мужество означает противостояние трудностям, умеренность требует самоконтроля, а справедливость касается справедливого отношения к другим. Если мозаика была призвана передать именно это толкование, её образы могли напоминать верующим о качествах, которых ожидают от праведного христианина.

В церкви в Адрианополе также сохранились другие мозаики, демонстрирующие, как христианские художники адаптировали древние средиземноморские традиции. У юго-восточного входа крестообразный узор, вероятно, выполнял защитную функцию, отгоняя зло. На другой сцене изображен павлин в "рефригиуме" — образе, связанном в раннехристианском искусстве с вечной жизнью и надеждой на спасение.

На одной из мозаик изображен бык, пьющий воду из водоема Фото: Özer Uras & Göregen (2026), Medeniyet Belleten

Геометрические узоры, цветы и животные украшают остальные части здания. На одной из мозаик изображен бык, пьющий воду из водоема, рядом с греческой надписью, в которой упоминаются имена Химериуса и Валентины — двух человек, профинансировавших отделку церкви.

Археологические раскопки в Адрианополе ведутся с 2003 года, и за это время учёные обнаружили церкви, бани, жилые дома и захоронения. Церковь "Четырёх рек" датируется V или VI веком н. э., хотя точная дата её постройки остаётся неизвестной. Данные свидетельствуют о том, что здание претерпело изменения после разрушительного события.

Крестообразный узор, вероятно, выполнял защитную функцию, отгоняя зло Фото: Özer Uras & Göregen (2026), Medeniyet Belleten

Подобные изображения четырёх рек Райского сада обнаруживали в Греции, Иордании, Ливии и на территории современной Северной Македонии. Мозаика в Адрианополе отличается тем, что сочетает в одной сохранившейся композиции фигуры рек с названиями, классические художественные формы и христианскую символику.

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