Обнаружен гигантский хеттский архив: найденным табличкам 3 400 лет (фото)

В древнем городе Каялипинар (Турция) археологи обнаружили хеттский королевский архив, содержащий 184 клинописные таблички и их фрагменты. Эти документы содержат сведения о военной деятельности, государственном управлении, религии и событиях, связанных с членами королевской семьи.

В ходе последнего сезона раскопок команда из Университета Коч, работавшая под эгидой Министерства культуры и туризма, обнаружила 131 клинописную табличку и их фрагменты. Вместе с документами, найденными в ходе предыдущих раскопок, архив в настоящее время насчитывает 184 экземпляра, пишет Heritage Daily.

Тексты относятся к периоду правления хеттского царя Тудхалии II, когда хеттское государство принимало участие в политических и военных делах по всей Анатолии. Предварительное изучение уже выявило упоминания о военных действиях, эпидемиях и смерти маленькой принцессы. Некоторые тексты также содержат просьбы о помощи, направленные королю хеттскими военачальниками.

Эти записи могут содержать важную информацию о том, как управлялось Хеттское царство и как выглядела повседневная жизнь в позднем бронзовом веке. Хетты основали королевство в Анатолии во II тысячелетии до н. э., а впоследствии создали империю, охватывавшую значительную часть Анатолии и некоторые районы северного Леванта.

Тексты относятся к периоду правления хеттского царя Тудхалии II Фото: Turkish Ministry of Culture and Tourism

Каялипинар, известный в то время как Шамуха, был важным административным и религиозным центром хеттов и часто упоминается в сохранившихся письменных источниках. Город был тесно связан с богиней Шаушкой, которую ассоциировали с любовью и войной.

Губернатор Сиваса Йилмаз Шимшек отметил: "Эти таблички, возраст которых составляет примерно 3 400 лет, дают нам важную информацию о многих аспектах хеттской цивилизации — от государственного управления и военной деятельности до их верований и повседневной жизни".

Находка из Каялипинара является крупнейшим хеттским королевским архивом, обнаруженным в XXI веке Фото: Turkish Ministry of Culture and Tourism

Этот архив пополняет гораздо более обширный массив хеттских письменных источников. Ранее в Хаттусе, столице хеттов недалеко от современного Богазкале, были найдены тысячи клинописных табличек. В ходе раскопок в этом месте, начавшихся в начале XX века, были обнаружены королевские архивы, содержавшие дипломатическую переписку, договоры, религиозные тексты и административные документы.

По мнению исследователей, находка из Каялипинара является крупнейшим хеттским королевским архивом, обнаруженным в XXI веке, и входит в число важнейших собраний хеттских документов, найденных за пределами Хаттусы. Раскопки продолжаются, а дальнейший перевод и анализ табличек могут предоставить дополнительные сведения о хеттской политике, военной организации, религии и обществе.

Другие новости науки