Виявлено гігантський хетський архів: знайденим табличкам 3 400 років (фото)

У стародавньому місті Каялипінар, Туреччина, археологи виявили хетський королівський архів, що містить 184 клинописні таблички та їхні фрагменти. Ці документи містять відомості про військову діяльність, державне управління, релігію та події, пов'язані з членами королівської родини.

Під час останнього сезону розкопок команда з Університету Коч, що працювала під егідою Міністерства культури та туризму, виявила 131 клинописну табличку та їхні фрагменти. Разом із документами, знайденими під час попередніх розкопок, архів наразі налічує 184 екземпляри, пише Heritage Daily.

Тексти датуються періодом правління хетського царя Тудхалії II, коли хетська держава брала участь у політичних та військових справах по всій Анатолії. Попереднє вивчення вже виявило згадки про військові дії, епідемії та смерть маленької принцеси. Деякі тексти також містять прохання про допомогу, надіслані королю хетськими військовими командувачами.

Ці записи можуть надати важливу інформацію про те, як управлялося Хетське царство та яким було повсякденне життя пізньої бронзової доби. Хети заснували королівство в Анатолії у II тисячолітті до н. е., а згодом створили імперію, що охоплювала значну частину Анатолії та деякі райони північного Леванту.

Тексти датуються періодом правління хетського царя Тудхалії II Фото: Turkish Ministry of Culture and Tourism

Каялипінар, відомий тоді як Шамуха, був важливим адміністративним і релігійним центром хетів і часто згадується у збережених письмових джерелах. Місто було тісно пов'язане з богинею Шаушкою, яка асоціювалася з коханням і війною.

Губернатор Сіваса Йілмаз Шимшек зазначив: "Ці таблички, вік яких становить приблизно 3 400 років, надають нам важливу інформацію про багато аспектів хетської цивілізації — від державного управління та військової діяльності до їхніх вірувань і повсякденного життя".

Знахідка з Каялипінара є найбільшим хетським королівським архівом, виявленим у XXI столітті Фото: Turkish Ministry of Culture and Tourism

Цей архів поповнює набагато більший масив хетських письмових джерел. Раніше в Хаттусі, столиці хетів поблизу сучасного Богазкале, було знайдено тисячі клинописних табличок. Під час розкопок у цьому місці, що розпочалися на початку XX століття, було виявлено королівські архіви, що містили дипломатичну кореспонденцію, договори, релігійні тексти та адміністративні документи.

На думку дослідників, знахідка з Каялипінара є найбільшим хетським королівським архівом, виявленим у XXI столітті, і входить до числа найважливіших скупчень хетських документів, знайдених за межами Хаттуси. Розкопки тривають, а подальший переклад та аналіз табличок можуть надати додаткові деталі про хетську політику, військову організацію, релігію та суспільство.

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