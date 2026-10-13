Останній імператор Китаю любив телефонні розіграші: кому він дзвонив

У 1921 році останньому китайському імператору Пуї було всього 15 років, коли він захопився ідеєю придбати телефон.

Незважаючи на те, що на той момент імператор Пуї вже втратив трон, він, як і раніше, мешкав у пекінському Забороненому місті в оточенні придворних, слуг та під владою суворих імператорських традицій, пише Фокус.

Коли Пуї дізнався, що в будинку його батька вже встановлено телефон, він зажадав встановити такий самий і для себе. Але радники були проти цієї ідеї. Вони стверджували, що можливість для простих людей безпосередньо розмовляти з колишнім імператором порушить вікові монарші звичаї. Крім того, вони побоювалися, що безпосередній контакт із зовнішнім світом ускладнить контроль над самим імператором.

Пуї відмовився прийняти ці заперечення. Він нагадав, що в палаці вже були інші іноземні винаходи, зокрема електричне освітлення, годинник і піаніно. Після тривалих суперечок батько нарешті погодився, і телефон встановили в Залі вдосконалення розуму.

Але замість того, щоб використовувати новий телефон для важливих справ, Пуї знайшов собі набагато цікавіше заняття. Озброївшись телефонним довідником, він почав дзвонити мешканцям Пекіна просто заради розваги.

Згідно з його автобіографією, він дзвонив відомому оперному артисту й акробату, кладучи слухавку, перш ніж назвати себе. Він також зателефонував до ресторану й замовив доставку їжі на вигадану адресу.

Одним із найпам’ятніших став дзвінок китайському вченому Ху Ши. Пуї попросив вченого вгадати, хто дзвонить, перш ніж зізнатися, що це колишній імператор. Потім він невимушено запросив Ху Ши завітати до нього в палац. На подив багатьох, вчений погодився і зрештою прийшов на зустріч.

Для підлітка, який провів майже все життя за стінами палацу, телефон став захоплюючим способом зв’язку із зовнішнім світом. Радники побоювалися, що цей винахід надасть йому занадто багато незалежності, але одним із перших занять, якими він зайнявся, здобувши цю свободу, стали телефонні розіграші.

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