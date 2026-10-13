Последний император Китая любил телефонные розыгрыши: кому он звонил

В 1921 году последнему китайскому императору Пуи было всего 15 лет, когда он загорелся идеей завести телефон.

Несмотря на то, что на тот момент император Пуи уже лишился трона, он по-прежнему проживал в пекинском Запретном городе, в окружении придворных, слуг и под властью строгих императорских традиций, пишет Фокус.

Когда Пуи узнал, что в доме у его отца уже установлен телефон, он потребовал установить такой же для себя. Но советники были против этой идеи. Они утверждали, что возможность для простых людей напрямую разговаривать с бывшим императором нарушит вековые монаршие обычаи. Кроме того, они опасались, что прямой контакт с внешним миром затруднит контроль над самим императором.

Пуи отказался принять эти возражения. Он напомнил, что во дворце уже имелись другие иностранные изобретения, включая электрическое освещение, часы и пианино. После долгих споров отец наконец согласился, и телефон установили в Зале совершенствования ума.

Но вместо того чтобы использовать новый телефон для важных дел, Пуи нашел себе гораздо более увлекательное занятие. Вооружившись телефонным справочником, он начал звонить жителям Пекина просто ради развлечения.

Согласно его автобиографии, он звонил известному оперному артисту и акробату, вешая трубку, прежде чем назвать себя. Он также позвонил в ресторан и заказал доставку еды по вымышленному адресу.

Одним из самых запоминающихся стал звонок китайскому ученому Ху Ши. Пуи попросил ученого угадать, кто звонит, прежде чем признаться, что это бывший император. Затем он непринужденно пригласил Ху Ши посетить его во дворце. К удивлению многих, ученый согласился и в итоге пришел на встречу.

Для подростка, проведшего почти всю жизнь за стенами дворца, телефон стал захватывающим способом связи с внешним миром. Советники опасались, что это изобретение даст ему слишком много независимости, но одним из первых дел, которыми он занялся, обретя эту свободу, стали телефонные розыгрыши.

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