Найдавніший лист від царя: про що написав 6-річний фараон своєму намісникові

Один із найдавніших листів в історії, який був написаний царем, по суті, є посланням маленької дитини, яка з нетерпінням чекала на особливий подарунок.

Пепі II став фараоном Єгипту приблизно у 2278 році до нашої ери, коли йому було близько шести років. На початку його правління намісник з далекого півдня на ім’я Хархуф повідомив, що повертається з експедиції вглиб Африки. Він віз екзотичні товари та щось ще цінніше — танцюючого пігмея, пише Фокус.

Юний фараон був у невимовному захваті.

У відповідному листі він наказав Хархуфу кинути всі справи й негайно вирушати на північ. Він писав, що хоче побачити танцюриста більше, ніж усі скарби Синаю та Пунту. Далі йшли досить конкретні вказівки. Під час посадки танцюриста на судно Хархуф мав поставити по обидва боки від нього надійних людей, щоб той не впав у Ніл. Вночі охоронці мали спати навколо нього в наметі, а сам Хархуф — перевіряти його стан десять разів за ніч.

Хархуф так пишався тим, що отримав особистий лист від фараона, що наказав викарбувати його текст на фасаді своєї гробниці поблизу Асуана. Напис зберігся до наших днів — через 4300 років.

Пепі II перебував при владі близько 94 років, що робить його правління найтривалішим в історії монархів. Сучасні вчені вважають, що цей термін міг бути коротшим, але навіть скептики оцінюють його у понад 60 років.

Фараон пережив своїх спадкоємців, і до кінця його життя царська влада почала занепадати, а вплив місцевих правителів — зростати. Незабаром після його смерті Стародавнє царство Єгипту — епоха великих пірамід — занурилося в хаос.

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