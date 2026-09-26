Археологи знайшли загадкові гліфи у Теотіуакані: вони належать зниклій цивілізації (фото)

Десятиліттями археологи дискутували, чи розвинулася в Теотіуакані, одному з найбільших міст стародавньої Мезоамерики, справжня система писемності. На фресках, кераміці та пам'ятниках знаходили записи, але вони були настільки короткими, що дослідники не могли дійти згоди щодо того, чи було це писемною мовою.

Нове дослідження трьох пофарбованих у червоний колір композицій із гліфами в печері №19 у Чалкатсінго, що в центральній Мексиці, додає важливих доказів до цієї дискусії, пише Arkeonews.

Дослідники Крістоф Гельмке, Єспер Нільсен, Кароліна Меза Родрігес та Маріо Кордова Телло стверджують, що ці малюнки були виконані людьми, пов'язаними з Теотіуаканом, у період між IV і VI століттями нашої ери. У їхньому дослідженні ідентифіковано те, що, ймовірно, є назвою місця, титулом воїна та зображеннями, пов'язаними з ритуалами для померлих.

Написи Теотіуакана вже давно становлять проблему, оскільки вони рідко утворюють довгі тексти, подібні до тих, що знайдено на пам'ятках класичної культури мая. Натомість багато з них складаються з окремих комбінацій гліфів. Раніше дослідники описували їх як нотаційну систему, графічні конвенції або емблематичні знаки, а не як повноцінну систему письма.

Стародавні відвідувачі печери №19, ймовірно, користувалися драбинами або витесаними опорами для ніг Фото: Antiquity

Новітні дослідження дозволили ідентифікувати знаки, пов'язані з календарною інформацією, місцевостями, іменами осіб, титулами та діями. Наразі дослідники оцінюють, що відомий набір знаків Теотіуакана налічує майже 120 графем.

Система ще не розшифрована повністю, і мова, якою вона записана, залишається невизначеною, але дедалі більше доказів свідчить на користь логофонетичної системи, здатної передавати як поняття, так і фонетичну інформацію.

Печера №19 додає до цих доказів незвичайне місце розташування. Невелике скельне укриття розташоване приблизно за 330 метрів від центру Чалкатсінго, на західному схилі Серро-Дельгадо. Площа об’єкта становить лише близько 7,4 квадратних метрів, а максимальна глибина — 2,24 метра.

Щоб дістатися туди сьогодні, потрібно підніматися та спускатися по крутій скелі, тоді як стародавні відвідувачі, ймовірно, користувалися драбинами або витесаними опорами для ніг.

Малюнки були детально задокументовані в серпні 2022 року. Дослідники сфотографували темно-червоний пігмент і застосували цифрові методи покращення зображення, щоб полегшити вивчення пошкоджених ділянок.

Вони дійшли висновку, що ці три композиції відрізняються від більшості інших зразків наскельного мистецтва в Чалкатсінго та містять знаки, пов'язані з традицією письма Теотіуакана.

Дослідники сфотографували темно-червоний пігмент і застосували цифрові методи покращення зображення, щоб полегшити вивчення пошкоджених ділянок Фото: Antiquity

Перша композиція містить стилізовані гори та завитки, що виходять із відкритого рота. Подібні малюнки в образах Теотіуакана можуть символізувати мову або пісню. Тому дослідники інтерпретують цю композицію як можливу назву місця, що означає "Співаюча гора".

Ця інтерпретація є особливо цікавою, оскільки сусідній пагорб історично називався Куікатепек мовою науатль — назва, яка також означає "Співаюча гора". Подібну назву місця також було виявлено на фресках Теотіуакана, розташованих майже за 90 кілометрів звідси. Автори припускають, що ці згадки можуть вказувати на зв'язок між Серро-Дельгадо та місцем, яке відвідували учасники ритуалів Теотіуакана.

Другий гліф, судячи з усього, має військове значення. Він поєднує велике намисто, одяг та вертикально розташований дротик, який використовувався з списометом. Подібні образи зустрічаються у зображеннях воїнів Теотіуакана. Дослідники припускають, що ця комбінація може позначати військовий титул, водночас наголошуючи, що це тлумачення ще не є повним розшифруванням тексту.

Третя композиція відрізняється від інших. Велика прямокутна рамка, прикрашена п'ятикутними зірками, оточує низьку скельну полицю, на якій збереглися сліди вогню. Подібні рамки, прикрашені зірками, зустрічаються на кадильницях Теотіуакана та в зображеннях, пов'язаних із церемоніями вшанування померлих воїнів.

Писемність Теотіуакана використовувалася за межами самого міста та в конкретному ритуальному контекст Фото: Antiquity

Дослідники не можуть точно встановити, що саме відбувалося на цій полиці. Оригінальний матеріал зник, тому вони не можуть довести, чи там стояв кадильник, чи на цій полиці під час кремації лежав похоронний згорток. Проте поєднання слідів вогню, зображень воїнів та обрамлення, прикрашеного зірками, підтверджує можливу ритуальну інтерпретацію.

Чалкатсінго вже протягом століть було священним місцем ще до того, як Теотіуакан став великою державою. Там зафіксовано понад 50 різьблених панелей, зокрема значні зразки мистецтва в ольмекському стилі, що датуються приблизно 900–500 роками до н. е. Пізніше люди, пов'язані з Теотіуаканом, ймовірно, поверталися до цього ж краю для здійснення різних релігійних обрядів.

Ця знахідка надає нові докази того, що писемність Теотіуакана використовувалася за межами самого міста та в конкретному ритуальному контексті. Хоча вона розшифрована лише частково, проте кожен новий напис наближає дослідників до розуміння писемної мови одного з найважливіших міст стародавньої Мезоамерики.

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