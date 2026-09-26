Археологи обнаружили загадочные глифы в Теотиуакане: они принадлежат исчезнувшей цивилизации (фото)

На протяжении десятилетий археологи спорили, сформировалась ли в Теотиуакане, одном из крупнейших городов древней Мезоамерики, настоящая система письменности. На фресках, керамике и памятниках находили записи, но они были настолько краткими, что исследователи не могли прийти к единому мнению о том, был ли это письменный язык.

Новое исследование трёх раскрашенных в красный цвет композиций с глифами в пещере № 19 в Чалкатсинго, расположенной в центральной Мексике, вносит важные доказательства в эту дискуссию, пишет Arkeonews.

Исследователи Кристоф Гельмке, Йеспер Нильсен, Каролина Меза Родригес и Марио Кордова Телло утверждают, что эти рисунки были выполнены людьми, связанными с Теотиуаканом, в период между IV и VI веками нашей эры. В их исследовании идентифицированы, вероятно, название места, титул воина и изображения, связанные с ритуалами для умерших.

Надписи Теотиуакана уже давно представляют собой проблему, поскольку они редко образуют длинные тексты, подобные тем, что были найдены на памятниках классической культуры майя. Вместо этого многие из них состоят из отдельных комбинаций глифов. Ранее исследователи описывали их как нотационную систему, графические конвенции или эмблематические знаки, а не как полноценную систему письма.

Древние посетители пещеры № 19, вероятно, пользовались лестницами или высеченными опорами для ног Фото: Antiquity

Последние исследования позволили идентифицировать знаки, связанные с календарной информацией, местностями, именами лиц, титулами и действиями. В настоящее время исследователи оценивают, что известный набор знаков Теотиуакана насчитывает почти 120 графем.

Система ещё не расшифрована полностью, и язык, на котором она записана, остаётся неопределённым, но всё больше доказательств свидетельствует в пользу логофонетической системы, способной передавать как понятия, так и фонетическую информацию.

Пещера №19 дополняет эти доказательства своим необычным расположением. Небольшое скальное укрытие находится примерно в 330 метрах от центра Чалкацинго, на западном склоне Серро-Дельгадо. Площадь объекта составляет всего около 7,4 квадратных метров, а максимальная глубина — 2,24 метра.

Чтобы добраться туда сегодня, нужно подниматься и спускаться по крутой скале, тогда как древние посетители, вероятно, пользовались лестницами или высеченными в скале опорами для ног.

Рисунки были подробно задокументированы в августе 2022 года. Исследователи сфотографировали тёмно-красный пигмент и применили цифровые методы улучшения изображения, чтобы облегчить изучение повреждённых участков.

Они пришли к выводу, что эти три композиции отличаются от большинства других образцов наскального искусства в Чалкатсинго и содержат знаки, связанные с традицией письма Теотиуакана.

Исследователи сфотографировали темно-красный пигмент и применили цифровые методы улучшения изображения, чтобы облегчить изучение поврежденных участков Фото: Antiquity

Первая композиция изображает стилизованные горы и завитки, выходящие из открытого рта. Подобные рисунки в изображениях Теотиуакана могут символизировать речь или песню. Поэтому исследователи интерпретируют эту композицию как возможное название места, означающее "Поющая гора".

Эта интерпретация особенно интересна, поскольку соседний холм исторически назывался Куикатепек на языке науатль — название, которое также означает "Поющая гора". Подобное название места также было обнаружено на фресках Теотиуакана, расположенных почти в 90 километрах отсюда. Авторы предполагают, что эти упоминания могут указывать на связь между Серро-Дельгадо и местом, которое посещали участники ритуалов Теотиуакана.

Второй глиф, судя по всему, имеет военное значение. Он сочетает в себе большое ожерелье, одежду и вертикально расположенный дротик, который использовался с копьеметом. Подобные образы встречаются на изображениях воинов Теотиуакана. Исследователи предполагают, что эта комбинация может обозначать воинский титул, при этом подчеркивая, что это толкование ещё не является полной расшифровкой текста.

Третья композиция отличается от остальных. Большая прямоугольная рамка, украшенная пятиконечными звёздами, окружает низкий скальный выступ, на котором сохранились следы огня. Подобные рамки, украшенные звёздами, встречаются на кадильницах Теотиуакана и на изображениях, связанных с церемониями почитания умерших воинов.

Письменность Теотиуакана использовалась за пределами самого города и в конкретном ритуальном контексте Фото: Antiquity

Исследователи не могут точно установить, что именно происходило на этой полке. Оригинальный материал утрачен, поэтому они не могут доказать, стоял ли там кадильница или на этой полке во время кремации лежал погребальный сверток. Однако сочетание следов огня, изображений воинов и обрамления, украшенного звездами, подтверждает возможную ритуальную интерпретацию.

Чалкацинго уже на протяжении веков было священным местом ещё до того, как Теотиуакан стал великой державой. Там обнаружено более 50 резных панелей, в том числе значительные образцы искусства в ольмекском стиле, датируемые примерно 900–500 годами до н. э. Позже люди, связанные с Теотиуаканом, вероятно, возвращались в эти края для совершения различных религиозных обрядов.

Эта находка предоставляет новые доказательства того, что письменность Теотиуакана использовалась за пределами самого города и в конкретном ритуальном контексте. Хотя она расшифрована лишь частично, однако каждая новая надпись приближает исследователей к пониманию письменного языка одного из важнейших городов древней Мезоамерики.

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