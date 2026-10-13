Древнейшее письмо от царя: о чем написал 6-летний фараон своему наместнику

Одно из древнейших писем в истории, которое было написано царем, по сути, является посланием маленького ребенка, с нетерпением ждавшего особенный подарок.

Пепи II стал фараоном Египта примерно в 2278 году до нашей эры, когда ему было около шести лет. В начале его правления наместник с дальнего юга по имени Хархуф сообщил, что возвращается из экспедиции вглубь Африки. Он вез экзотические товары и нечто еще более ценное — танцующего пигмея, пишет Фокус.

Юный фараон пришел в неописуемый восторг.

В ответном письме он велел Хархуфу бросить все дела и немедленно отправляться на север. Он писал, что хочет увидеть танцора больше, чем все сокровища Синая и Пунта. Далее следовали весьма конкретные инструкции. При посадке танцора на судно Хархуф должен был поставить по обе стороны от него надежных людей, чтобы тот не упал в Нил. Ночью стражники должны были спать вокруг него в палатке, а сам Хархуф — проверять его состояние по десять раз за ночь.

Хархуф так гордился тем, что получил личное письмо от фараона, что велел высечь его текст на фасаде своей гробницы близ Асуана. Надпись сохранилась до наших дней — спустя 4300 лет.

Пепи II находился у власти около 94 лет, что делает его правление самым долгим в истории монархов. Современные ученые полагают, что срок мог быть короче, но даже скептики оценивают его более чем в 60 лет.

Фараон пережил своих наследников, и к концу его жизни царская власть начала рушиться, а влияние местных правителей — расти. Вскоре после его смерти Древнее царство Египта — эпоха великих пирамид — погрузилось в хаос.

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