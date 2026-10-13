У 365 році мешканці Олександрії побачили, як зникло море: люди руками збирали рибу

Вранці 21 липня 365 року мешканці Олександрії стали свідками того, як море зникло. Незабаром після сходу сонця земля здригнулася, і води Середземного моря відступили від берега.

Величезна гавань в одну мить спорожніла, кораблі сіли на мулисте дно. Там, де ще кілька хвилин тому плескалися хвилі, тепер лежали водорості, каміння та викинута на берег риба, пише Фокус.

Натовпи людей вийшли на морське дно, щоб подивитися на небачене видовище. Багато місцевих жителів навіть почали ловити рибу голими руками.

Але море повернулося так само раптово, як і зникло.

Вчені стверджують, що причиною відливу став найпотужніший землетрус на морському дні неподалік від Криту. За оцінками сучасних геологів, його магнітуда становила 8 або більше балів, що робить його одним із найсильніших сейсмічних подій, які коли-небудь фіксувалися в Середземномор'ї. Спричинене ним цунамі обрушилося на східну частину Римської імперії, зачепивши Єгипет, Грецію, Сицилію та інші регіони.

Римський історик Амміан Марцеллін був свідком цих подій. Він писав, що хвиля, яка повернулася, забрала тисячі життів, величезні кораблі в Олександрії були викинуті на дахи будинків, а інші судна віднесло майже на 3 км углиб суші.

Через роки Марцеллін розповідав, як бачив корабель неподалік від міста Мотона на півдні Греції. Судно досі лежало там, куди його винесло хвилею, повільно руйнуючись далеко від води.

На Криті землетрус за лічені миті підняв західну частину острова майже на 9 метрів. Старовинна грецька гавань Фаласарна, що колись була заповнена кораблями, опинилася на суші. І сьогодні по ній можна пройти пішки, перебуваючи за десятки кілометрів від моря.

Людям того часу було важко знайти пояснення тому, що сталося. Язичницький письменник Лібаній припустив, що сама земля сумує за імператором Юліаном, який помер двома роками раніше. Християнські автори розповідали перекази про святих, які зупиняли хвилі, перехрещуючи берег.

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