В 365 году жители Александрии увидели, как исчезло море: люди руками собирали рыбу

Утром 21 июля 365 года жители Александрии стали свидетелями того, как море исчезло. Вскоре после восхода солнца содрогнулась земля, и воды Средиземного моря отхлынули от берега.

Огромная гавань в миг опустела, корабли сели на илистое дно. Там, где еще несколько минут плескались волны, теперь лежали водоросли, камни и выброшенная на сушу рыба, пишет Фокус.

Толпы людей вышли на морское дно, чтобы взглянуть на небывалое зрелище. Многие местные жители даже принялись собирать рыбу голыми руками.

Но море вернулось так же внезапно, как и исчезло.

Ученые говоря, что причиной отлива стало мощнейшее землетрясение на морском дне недалеко от Крита. По оценкам современных геологов, его магнитуда составила 8 или более баллов, что делает его одним из самых сильных сейсмических событий, когда-либо зафиксированных в Средиземноморье. Вызванное им цунами обрушилось на восточную часть Римской империи, затронув Египет, Грецию, Сицилию и другие регионы.

Римский историк Аммиан Марцеллин был свидетелем этих событий. Он писал, что вернувшаяся волна унесла тысячи жизней, огромные корабли в Александрии были выброшены на крыши домов, а другие суда отнесло почти на 3 км вглубь суши.

Спустя годы Марцеллин описывал, как видел корабль недалеко от города Мотона на юге Греции. Судно все еще лежало там, куда его забросила волна, медленно разрушаясь вдали от воды.

На Крите землетрясение всего за несколько мгновений подняло западную часть острова почти на 9 метров. Старинная греческая гавань Фаласарна, некогда полная кораблей, оказалась на суше. И сегодня по ней можно пройтись пешком, находясь в десятках километров от моря.

Людям того времени было трудно найти объяснение случившемуся. Языческий писатель Либаний предположил, что сама земля скорбит об императоре Юлиане, скончавшемся двумя годами ранее. Христианские авторы рассказывали предания о святых, которые останавливали волны, осеняя берег крестным знамением.

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