На дно Північного моря впав астероїд: він спричинив цунамі висотою понад 30 метрів

Вчені з'ясували, що близько 43 млн років тому величезний астероїд врізався в дно Північного моря, утворивши кратер Сільверпіт. За підрахунками дослідників, удар спричинив цунамі висотою понад 30 метрів.

Космічний камінь, ширина якого становила 48 метрів, впав під невеликим кутом із заходу, утворивши кратер шириною 3 км. Він розташований на глибині 700 метрів під дном південної частини Північного моря, приблизно за 130 кілометрів від узбережжя Йоркширу, пише Express.

Під час удару в небо піднялася завіса з каменів, осадових порід і морської води висотою 2,4 кілометра, після чого вона обрушилася, утворивши хвилі, висота яких перевищувала висоту багатьох сучасних хмарочосів. Результати дослідження, опубліковані в журналі Nature Communications, поклали край 20-річним дебатам щодо походження кратера.

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Виявлений у 2002 році під час сейсмічних досліджень у рамках розвідки нафти, кратер Сільверпіт із його круглою формою, центральним піком та навколишнім кільцем розломів тривалий час вказував на позаземне зіткнення. Скептики стверджували, що він утворився в результаті соляної тектоніки або вулканічного обвалу. У 2009 році геологи офіційно проголосували проти гіпотези про зіткнення.

Нові сейсмічні зображення з високою роздільною здатністю у поєднанні з аналізом зразків гірських порід із розташованої неподалік нафтової свердловини надали переконливі докази. Дослідники ідентифікували "деформовані" кристали кварцу та польового шпату — мінерали, деформовані лише під екстремальним тиском високошвидкісного удару.

"Ми знайшли голку в стозі сіна. Це беззаперечно підтверджує гіпотезу про падіння астероїда", — каже керівник дослідження Вісдін Ніколсон з Університету Херіот-Ватта.

Ця подія поповнює дедалі більший перелік підтверджених морських зіткнень, серед яких — Чіксулуб біля берегів Мексики, пов’язаний із вимиранням динозаврів 66 млн років тому, та нещодавно підтверджений кратер Надір.

Ніколсон зазначив, що це відкриття дає цінну можливість зрозуміти, як зіткнення з астероїдами змінюють поверхні планет, — знання, які важко отримати деінде. Дослідження також підкреслює потенційну небезпеку майбутніх зіткнень з астероїдами.

Тепер, коли загадка розгадана, вчені можуть використовувати Сільверпіт як природну лабораторію для вивчення підповерхневих ефектів високошвидкісних ударів. Кратер залишається невидимим на сучасному морському дні, зберегшись під товстими шарами осадових порід.

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