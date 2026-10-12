З розмахом крил 3,6 м і вагою 500 кг: біля берегів США помітили одну з найбільших таємниць океану

Дослідникам вдалося зафіксувати щось особливе — одних із найзагадковіших риб, які нібито ширяють в океані.

Океан покриває більшу частину поверхні планети і є домівкою для неймовірної кількості істот. Деякі з них настільки таємничі, що їх надзвичайно рідко вдається зустріти в океані. І все ж науковцям вдалося сфотографувати одного з найзагадковіших мешканців океану біля узбережжя Массачусетсу, США, пише Popular Science.

Наприкінці літа дослідники проводили авіаспостереження для океанаріуму Нової Англії — загалом їм вдалося зафіксувати понад 2000 особин, що належать до 15 різних видів морських тварин, на території національного морського пам'ятника "Каньйони та підводні гори Північного Сходу". Однак серед цього розмаїття вчені помітили щось особливе — одну з найбільших таємниць океану, відому як чилійські мобули (Mobula tarapacana).

За словами вчених, ці риби виглядають так, ніби ширяють у воді, оскільки розмах їхніх "крил" може сягати близько 3,6 метра, а вага — близько 50 кілограмів. Представників цього виду рідко вдається зустріти під час авіаспостережень, але цього разу вченим пощастило.

За словами наукової співробітниці Центру життя океану імені Андерсона-Кебота при океанаріумі Нової Англії Кетрін Маккенна, місцеві глибоководні каньйони, складні океанографічні умови та висока біологічна продуктивність вод цього природного пам’ятника забезпечують дивовижну різноманітність морської фауни — особливо в літні місяці, коли теплі води, що відходять від Гольфстріму, приваблюють сюди сезонних гостей, таких як чилійські мобули.

Китів помітили на південний схід від Кейп-Кода, штат Массачусетс Фото: New England Aquarium

Зазначимо, що чилійські мобули, також відомі як серпопері мобули, мають оливково-зелене або коричневе забарвлення і мешкають у тропічних та теплих помірних водах по всьому світу. Відомо, що розмах плавців цих величезних риб може сягати від 3,3 до 3,8 метра, а вага коливається від 324 до 499 кілограмів.

За словами вчених, вид отримав назву на честь країни, де його вперше описали, а слово "диявол" в англійській назві "чилійські морські дияволи" з’явилося через рогоподібні головні плавці, розташовані біля рота. На жаль, вид уже перебуває на межі повного зникнення — основною загрозою для риб вважається випадковий вилов та надмірний вилов.

Ще одна проблема полягає в тому, що мобули долають величезні відстані, часто ведуть одиночний спосіб життя і зазвичай зустрічаються у відкритому морі, далеко від берега. Крім того, відомо, що чилійські морські дияволи — вид скатів, здатний занурюватися на найбільшу глибину, близько 1800 метрів, що суттєво ускладнює роботу вчених.

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