С размахом крыльев 3,6 м и весом 500 кг: у берегов США заметили одну из самых больших тайн океана

Исследователям удалось запечатлеть нечто особенное — одних из самых таинственных рыб, которые будто парят в океане.

Океан покрывает большую часть поверхности планеты и является домом для невероятного количества существ. Некоторые из них настолько таинственны, что их чрезвычайно редко удается встретить в океане. И все же, ученым удалось запечатлеть одного из самых загадочных обитателей океана в побережья Массачусетса, США, пишет Popular Science.

В конце лета исследователи проводили авианаблюдения для океанариума Новой Англии — в общей сложности им удалось запечатлеть более 2000 особей, относящихся к 15 различным видам морских животных, на территории национального морского памятника "Каньоны и подводные горы Северо-Востока". Однако среди этого разнообразия ученые заметили нечто особенное — одну из самых больших тайн океана, известных как чилийские мобулы (Mobula tarapacana).

По словам ученых, эти рыбы выглядят так, будто парят в воде, поскольку размах их "крыльев" может достигать около 3,6 метра, а вес — около 50 килограммов. Представителей этого вида редко удается встретить во время авианаблюдений, но на этот раз ученых повезло.

По словам научного сотрудника Центра жизни океана имени Андерсона-Кэбота при океанариуме Новой Англии Кэтрин Маккенна, местные глубоководные каньоны, сложные океанографические условия и высокая биологическая продуктивность вод этого памятника природы обеспечивают удивительное разнообразие морской фауны — особенно в летние месяцы, когда теплые воды, отходящие от Гольфстрима, привлекают сюда сезонных гостей, таких как чилийские мобулы.

Скатов заметили к юго-востоку от Кейп-Кода, штат Массачусетс Фото: New England Aquarium

Отметим, что чилийские мобулы, также известные как серпоперые мобулы, имеют оливкового-зеленую или коричневую окраску и обитают в тропических и теплых умеренных водах по всему миру. Известно, что размах плавников этих огромных рыб может достигать от 3,3 до 3,8 метра, а вес варьируется от 324 до 499 килограммов.

По словам ученых, вид был назван в честь страны, где был впервые описан, а слово дьявол в английском названии "чилийские морские дьяволы" появилось из-за головных плавников рогообразной формы, расположенных у рта. Увы, вид уже находится на грани полного исчезновения — основной угрозой для рыб считается случайный вылов и чрезмерный промысел.

Еще одна проблема заключается в том, что мобулы преодолевают огромные расстояния, часто ведут одиночный образ жизни и обычно встречаются в открытом море, вдали от берега. Кроме того, известно, что чилийские морские дьяволы — вид скатов, способный погружаться на наибольшую глубину, около 1800 метров, что существенно усложняет работы ученых.

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