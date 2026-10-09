Виграш у лотерею може зруйнувати шлюб: найчастіше з сім"ї йдуть жінки

Вчені з’ясували, що для деяких жінок раптове збагачення, наприклад, виграш у лотерею, може призвести до високого ризику розлучення.

У ході нового дослідження вчені з’ясували, що виграш у лотерею спонукає чоловіків одружуватися, а заміжніх жінок — розлучатися, пише Daily Mail.

Дані показали, що жінки-переможниці частіше розлучалися зі своїми партнерами після великого виграшу. Це дає підстави припустити, що раптове збільшення суми на банківському рахунку здатне кардинально змінити навіть давні стосунки.

Такі результати підтверджуються прикладами з життя, коли пари, які виграли мільйони, згодом розлучалися. Наприклад, Едріан і Джилліан Бейфорд виграли 195 млн доларів у лотереї EuroMillions у 2012 році й розлучилися всього через 15 місяців після виграшу. До розлучення пара прожила у шлюбі 9 років.

"Ми аналізуємо вплив різкого та значного зростання добробуту на шлюб та народжуваність серед учасників лотерей. У чоловіків-переможців зростання добробуту сприяє укладанню шлюбів та народженню дітей, а також, ймовірно, знижує ризик розлучення. У жінок-переможниць єдиним очевидним наслідком стає підвищений ризик розлучення в короткостроковій перспективі", — пишуть дослідники.

У рамках дослідження було проаналізовано дані щодо понад 76 000 шведських гравців у лотерею, які отримали виграші різного розміру.

Дослідники дійшли висновку, що якщо жінки несуть основний тягар ведення домашнього господарства або мають обмежену самостійність у шлюбі, раптове здобуття фінансової незалежності може зробити життя окремо більш привабливим.

Виграш у лотерею також сприяв зростанню народжуваності, особливо серед чоловіків. Чоловіки-переможці частіше заводили дітей після отримання джекпоту. Дослідники пов’язують це, зокрема, з тим, що багатство підвищувало їхні шанси на створення сім’ї та зміцнювало стабільність стосунків.

Загалом, вчені не виявили істотного впливу виграшу в лотерею на особисте життя самотніх жінок.

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