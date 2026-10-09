Выигрыш в лотерею может разрушить брак: чаще всего из семьи уходят женщины

Ученые выяснили, что для некоторых женщин внезапное богатство, такое как выигрыш в лотерею, может обернуться высоким риском развода.

В ходе нового исследования ученые выяснили, что джекпот подталкивает мужчин к вступлению в брак, а замужних женщин – к разводу, пишет Daily Mail.

Данные показали, что женщины-победительницы чаще расставались со своими партнерами после крупного выигрыша. Это позволяет предположить, что внезапное увеличение банковского счета способно кардинально изменить даже давние отношения.

Такие результаты подтверждаются примерами из жизни, когда пары, выигравшие миллионы, впоследствии распадались. К примеру, Эдриан и Джиллиан Бэйфорд выиграли 195 млн долларов в лотерею EuroMillions в 2012 году и развелись всего через 15 месяцев после выигрыша. До развода пара прожила в браке 9 лет.

«Мы оцениваем влияние резкого и значительного увеличения благосостояния на брак и рождаемость среди участников лотерей. У мужчин-победителей рост благосостояния способствует заключению браков и рождению детей, а также, вероятно, снижает риск развода. У женщин-победительниц единственным явным последствием становится повышенный риск развода в краткосрочной перспективе», - пишут исследователи.

В рамках исследования были проанализированы данные более чем 76 000 шведских игроков в лотерею, всем им достались выигрыши разного размера.

Исследователи сделали вывод, что если женщины несут основную нагрузку по ведению домашнего хозяйства или имеют ограниченную самостоятельность в браке, внезапное обретение финансовой независимости может сделать жизнь порознь более привлекательной.

Выигрыш в лотерею также способствовал росту рождаемости, особенно среди мужчин. Мужчины-победители чаще заводили детей после получения джекпота. Исследователи связывают это, в частности, с тем, что богатство повышало их шансы на создание семьи и укрепляло стабильность отношений.

В целом, ученые не обнаружили существенного влияния выигрыша в лотерею на личную жизнь одиноких женщин.

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