Рукотворні насипи на півдні США виявилися давнішими за піраміду Хеопса: вчені зайшли в глухий кут

Стародавні насипи в Луїзіані, які з’явилися раніше за піраміду Хеопса в Єгипті, досі залишаються загадкою для вчених. Відомо, що насипи були споруджені приблизно 5,5 тис. років тому.

Йдеться про 11 земляних споруд у Вотсон-Брейк, які були зведені корінними американцями. Мисливці-збирачі створили ці насипи приблизно у 3500 році до н. е., майже за тисячу років до спорудження відомої піраміди, пише Daily Mail.

"Незрозуміло, для чого були зведені Уотсон-Брейк та інші насипи періоду середнього архаїчного етапу", — каже археолог Ребекка Сондерс.

Карту комплексу було складено у 1980-х роках, однак наукове датування, проведене пізніше, виявило його значний вік. Будівництво велося поетапно протягом 600–700 років: будівельники з'єднували насипи гребенями, створюючи овальне огородження діаметром близько 300 метрів.

Використовуючи кошики, оленячі роги та працюючи голими руками, вони звели 11 насипів без допомоги тяглових тварин — завдання, яке вимагало зусиль великих груп людей протягом багатьох поколінь.

Найвищий насип височіє на 7,6 метра над навколишнім ландшафтом.

Це відкриття допомогло спростувати уявлення про те, що зводити великі монументальні споруди здатні лише землеробські суспільства. Як виявилося, мисливці-збирачі теж могли реалізовувати масштабні будівельні проєкти.

"Археологи рідко знаходять щось, що настільки кардинально змінює наше уявлення про минуле, як це сталося в даному випадку", — каже фахівець із земляних насипів корінних американців Вінкас Степонайтіс.

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