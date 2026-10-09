Рукотворные насыпи на юге США оказались древнее пирамиды Хеопса: ученые зашли в тупик
Древние насыпи в Луизиане, которые появились раньше пирамиды Хеопса в Египте, до сих пор остаются загадкой для ученых. Известно, что насыпи были построены примерно 5,5 тыс. лет назад.
Речь идет об 11 земляных сооружениях в Уотсон-Брейк, которые были возведены коренными американцами. Охотники-собиратели создали эти насыпи примерно в 3500 году до н.э., почти за тысячу лет до постройки известной пирамиды, пишет Daily Mail.
“Неясно, зачем были построены Уотсон-Брейк и другие насыпи периода среднего архаического этапа”, — говорит археолог Ребекка Сондерс.
Карта комплекса была составлена в 1980-х годах, однако научная датировка, проведенная позже, выявила его внушительный возраст. Строительство велось поэтапно на протяжении 600–700 лет: строители соединяли насыпи грядами, создавая овальное ограждение диаметром около 300 метров.
Используя корзины, оленьи рога и работая голыми руками, они возвели 11 насыпей без помощи тягловых животных — задача, которая требовала усилий больших групп людей на протяжении многих поколений.
Самая высокая насыпь возвышается на 7,6 метра над окружающим ландшафтом.
Это открытие помогло опровергнуть представление о том, что возводить крупные монументальные сооружения способны лишь земледельческие общества. Как оказалось, охотники-собиратели тоже могли создавать масштабные строительные проекты.
“Археологи редко находят что-то, что настолько кардинально меняет наше представление о прошлом, как это произошло в данном случае”, - говорит специалист по земляным насыпям коренных американцев Винкас Степонайтис.
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