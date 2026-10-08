Шукав місце для кемпінгу, а натрапив на щось грандіозне: об'єкт віком 390 млн років

Чоловік переглядав карти Google Maps у пошуках місця для кемпінгу. Йому вдалося виявити щось набагато цікавіше — таємничий об’єкт віком 290 мільйонів років.

Ця історія бере свій початок у 2024 році, коли Жоель Лапуант переглядав карти Google Maps у пошуках місця для кемпінгу й натрапив на незвичайну сферичну структуру в регіоні Кот-Нор (Квебек). Через два роки вчені підтвердили, що це дійсно було грандіозне відкриття, пише IFLScience.

Відомо, що Лапуант планував похід з наметами, коли помітив цікавий об’єкт діаметром близько 15 кілометрів, що оточував озеро Марсаль у Квебеку. Пізніше чоловік звернувся по допомогу до геофізика П’єра Роше з Центру досліджень та навчання в галузі наук про навколишнє середовище (CEREGE) у Франції, щоб визначити природу дивного утворення. Сам Лапуант вважав, що об’єкт може бути стародавнім ударним кратером.

На щастя для науки, Рошетт поставився до цієї заяви досить серйозно, щоб провести перевірку. Ще у 2024 році вчений заявив, що все вказує на ударне походження структури. Разом із колегами Рошетт детальніше дослідив цю місцевість і дійшов висновку, що невелике кільце гір навколо озера, можливо, раніше було класифіковано неправильно.

За словами вченого, раніше це утворення трактувалося як вулканокластична діатрема в районі, де відсутні сліди магматизму постгренвільської епохи. Однак насправді ця загадкова структура, ймовірно, відповідає породам розплаву з низьким вмістом уламків, характерним для дна кратера.

Ця заява видається інтригуючою, але її не можна вважати підтвердженням удару. На сьогодні на Землі виявлено лише близько 200 підтверджених ударних структур, тож така знахідка стала б рідкісною та дуже значущою подією.

Гордон Осінські, планетарний геолог з Університету Західного Онтаріо та директор бази даних Impact Earth, скептично поставився до припущення про ударне походження кратера, але визнав, що його зацікавила сама можливість такої події. У результаті він вирішив приєднатися до експедиції.

Команда прибула до озера, де перебував гідролітак, і виявила конуси струсу — характерні конусоподібні утворення в гірських породах, що виникають під час проходження ударної хвилі в момент зіткнення. Пізніше Осінський заявив, що ці структури стали єдиним незаперечним свідченням ударної події, яку можна побачити в польових умовах неозброєним оком.

Дослідники також вивчили зразки порід і дійшли висновку, що зіткнення, ймовірно, сталося близько 390 мільйонів років тому. За словами вчених, якби такий метеорит впав сьогодні на Землю, це призвело б до руйнувань регіонального масштабу.

Зазначимо, що кратер отримав назву Ухаккатік (Uhackatik). Очікується, що його статус ударного кратера буде офіційно підтверджено на найближчому засіданні комітету Метеоритного товариства.

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