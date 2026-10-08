Искал место для кемпинга, а открыл нечто грандиозное: объект возрастом 390 млн лет

Мужчина просматривал карты Google Maps в поисках места для кемпинга. Ему удалось обнаружить нечто значительно более любопытное — таинственный объект возрастом 290 миллионов лет.

Эта история берет свое начало в 2024 году, когда Жоэль Лапуант просматривал карты Google Maps в поисках места для кемпинга и наткнулся на необычную сферическую структуру в регионе Кот-Нор (Квебек). Спустя два года ученые подтвердили, что это действительно было грандиозное открытие, пишет IFLScience.

Известно, что Лапуант планировал поход с палатками, когда заметил любопытный объект диаметром около 15 километров, окружающий озеро Марсаль в Квебеке. Позже мужчина обратился за помощью к геофизику Пьеру Рошетту из Центра исследований и обучения в области наук об окружающей среде (CEREGE) во Франции, чтобы определить природу странного образования. Сам Лапуант считал, что объект может представлять собой древний ударный кратер.

К счастью для науки, Рошетт отнесся к этому заявлению достаточно серьезно, чтобы провести проверку. Еще в 2024 году ученый заявил, что все указывает на ударное происхождение структуры. Вместе с коллегами Рошетт более детально изучил этот район и пришел к выводу, что небольшое кольцо гор вокруг озера, возможно, ранее было классифицировано неверно.

По словам ученого, ранее это образование интерпретировалось как вулканокластическая диатрема в районе, где отсутствуют следы магматизма пост-гренвильской эпохи. Однако на самом деле эта загадочная структура, вероятно, соответствует породам расплава с низким содержанием обломков, характерным для дна кратера.

Заявление кажется интригующим, но его нельзя назвать считать подтверждением ударного события. На сегодняшний день на Земле обнаружено лишь около 200 подтвержденных ударных структур, так что такая находка стала бы редким и весьма значимым событием.

Гордон Осински, планетарный геолог из Университета Западного Онтарио и директор базы данных Impact Earth, отнесся к предположению об ударном происхождении кратера скептически, но признал, что его интригует сама возможность такого события. В результате он решил присоединиться к экспедиции.

Команда прибыла на озеро к гидросамолету и обнаружила конусы сотрясения — характерные конусообразные образования в горных породах, возникающие при прохождении ударной волны в момент столкновения. Позже Осински заявил, что эти структуры стали единственным неоспоримым свидетельством ударного события, которое можно увидеть в полевых условиях невооруженным глазом.

Исследователи также изучили образцы пород и пришли к выводу, что столкновение, вероятно, произошло около 390 миллионов лет назад. По словам ученых, если бы такой метеорит упал сегодня на Землю, это бы привело к разрушениям регионального масштаба.

Отметим, что кратер получил название Ухаккатик (Uhackatik). Ожидается, что его статус ударного кратера будет официально подтвержден на ближайшем заседании комитета Метеоритного общества.

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