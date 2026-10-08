Перший поцілунок в історії Землі відбувся 20 млн років тому: чиї губи зімкнулися

У недавньому дослідженні вчені намагалися відповісти на напрочуд складне питання: що таке поцілунок і коли він з’явився вперше.

У 2026 році Шнобелівська премія (Ig Nobel Prize) у галузі біомеханіки дісталася дослідникам, які спробували знайти відповідь на напрочуд складне, але цікаве питання: що таке поцілунок і коли він вперше з’явився на Землі? Їхня робота була удостоєна жартівливої Нобелівської премії 2027 року, пише Popular Science.

Щоб відповісти на питання про те, коли і як на планеті з’явилися поцілунки, вчені зосередилися на визначенні того, що загалом слід вважати поцілунками. На думку дослідників, поцілунок являє собою неагресивну взаємодію, що включає спрямований внутрішньовидовий контакт "рот до рота" з певними рухами губ або ротового апарату, але без передачі їжі.

Автори зазначають, що визначення було сформульовано таким чином, щоб виключити подібні дії у інших істот: наприклад, годування один одного з рота в рот у мурах, відригування їжі бджолами та птахами, а також бійки риб, які зіштовхуються відкритими щелепами.

Спроба дати визначення поцілунку на перший погляд може здатися кумедною чи навіть несерйозною науковою задачею, але для цього дослідження це насправді стало найважливішим першим кроком. Таким чином, вчені встановили чіткі критерії поцілунку, а потім почали шукати подібну поведінку в наукових працях, присвячених найрізноманітнішим приматам.

Зазначимо, що дослідники простежили появу поцілунків так само, як вони аналізували б будь-яку іншу еволюційну адаптацію. У результаті їм вдалося визначити час, коли на Землі міг вперше з’явитися цей ознака. Результати дослідження вказують на те, що перший в історії Землі поцілунок, ймовірно, міг виникнути понад 20 мільйонів років тому.

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