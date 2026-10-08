Первый поцелуй в истории Земли произошел 20 млн лет назад: чьи губы соприкоснулись

В недавнем исследовании ученые пытались ответить на удивительно сложный вопрос: что такое поцелуй и когда он возник впервые.

В 2026 году Шнобелевская премия (Ig Nobel Prize) в области биомеханики досталась исследователям, которые попытались найти ответ на удивительно сложный, но любопытный вопрос: что такое поцелуй и когда он впервые возник на Земле? Их работа была удостоена шуточной Нобелевской премии 2027 года, пишет Popular Science.

Чтобы ответить на вопросы о том, когда и как на планете возникли поцелуи, ученые сосредоточились на определении того, что в целом стоит считать поцелуями. По мнению исследователей, поцелуй представляет собой неагрессивное взаимодействие, включающее направленный внутривидовой контакт "рот в рот" с определенными движениями губ или ротового аппарата, но без передачи пищи.

Авторы отмечают, что определение было сформулировано таким образом, чтобы исключить подобные действия у других существ: например, кормление друг друга изо рта в рот у муравьев, отрыгивание пищи пчелами и птицами, а также драки рыб, сталкивающихся открытыми челюстями.

Попытка дать определение поцелую на первый взгляд может показаться забавной или даже несерьезной научной задачей, но для этого исследования оно на самом деле стало важнейшим первым шагом. Таким образом, ученые установили четкие критерии поцелуя, а затем принялись искать подобное поведение в научных работах, посвященных самым разным приматам.

Отметим, что исследователи отследили появление поцелуев, подобно тому, как они анализировали бы любую другую эволюционную адаптацию. В результате им удалось определить время, когда на Земле мог впервые возникнуть этот признак. Результаты исследования указывают на то, что первый в истории Земли поцелуй, вероятно, мог возникнуть более 20 миллионов лет назад.

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