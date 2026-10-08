Найважливіша знахідка часів Христа: похоронну скриньку віком 2000 років пов'язали з Ісусом (фото)

Дослідники називають похоронну скриню віком 2000 років першим свідченням прямого зв’язку з Ісусом. Вчені також розпочали аналіз ДНК стародавніх останків, виявлених у ній.

Стародавню похоронну скриньку, відому як "осуарій Якова", часто називають найважливішою знахідкою часів життя Христа. Цей вапняковий ящик віком 2000 років має довжину близько 53 сантиметрів і ширину 25 сантиметрів, а всередині ящика було виявлено фрагменти кісток, пише Daily Mail.

На похоронній скриньці також викарбувано напис давньоарамейською мовою: Яків, син Йосипа, брат Ісуса. Однак щодо цього напису десятиліттями точилися суперечки щодо його автентичності. Ще у 2003 році Управління старожитностей Ізраїлю заявило, що напис є сучасною підробкою — стверджувалося, що власник труни, ізраїльський колекціонер Одед Голан, самовільно додав слова "брат Ісуса". Однак у 2012 році Голана було виправдано у справі про підробку. Втім, суддя наголосив, що це аж ніяк не означає, що сам напис є справжнім і що існує якийсь зв’язок з Ісусом.

І все ж біблійний дослідник доктор Джеремія Джонстон вважає виправдувальний вирок та підтримку провідних фахівців із стародавніх написів доказами автентичності артефакту. Вчений також спростовує думку про те, що слова могли бути додані на стінки скриньки християнином через століття. Його головний аргумент полягає в тому, що звичай збирати кістки в похоронні скриньки зник у Єрусалимі після 70 року до нашої ери.

На вапняковому похоронному ящику викарбувано напис: "Яків, син Йосипа, брат Ісуса" Фото: Daily Mail

Крім того, на 2027 рік заплановано аналіз ДНК фрагментів кісток. На думку Джонстона, якщо останки дійсно належать братові Ісуса — це єдиний відомий археологічний артефакт, що має прямий зв’язок із родиною Ісуса з Назарету.

Вважається, що Одед Голан виявив оссуарій в антикварній крамниці в районі Сільван, неподалік від Старого міста Єрусалима та джерела Сілоам. Він заплатив за нього 200 доларів, а через кілька років попросив провести експертизу вапнякового ящика одного з провідних світових фахівців з давньоєврейської та арамейської писемності — Андре Лемера. За словами експерта, на скриньці було написано: Яків, син Йосипа, брат Ісуса. У результаті Одед завжди вважав, що в написі згадуються три покоління однієї родини.

Джонстон, який має докторський ступінь Мідлсекського університету та ретельно досліджував оссуарій Якова, пояснив, що цей ящик відповідає похоронному звичаю, який існував у Єрусалимі в I столітті. Згідно з цим звичаєм, родини поміщали померлого в гробницю, а потім поверталися приблизно через рік, щоб зібрати кістки й перекласти останки у вапняковий оссуарій.

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