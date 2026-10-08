Самая значимая находка времен Христа: погребальный ящик возрастом 2000 лет связали с Иисусом (фото)

Исследователи называют погребальный ящик возрастом 2000 лет первым свидетельством прямой связи с Иисусом. Ученые также начали анализ ДНК древних останков, обнаруженных в нем.

Древний погребальный ящик, известный как "оссуарий Иакова", часто называют самой значимой находкой времен жизни Христа. Этот известняковый ящик возрастом 2000 лет достигает около 53 сантиметров в длину и 25 сантиметров в ширину, а внутри ящика были обнаружены фрагменты костей, пишет Daily Mail.

На погребальном ящике также высечена надпись на древнеарамейском языке: Иаков, сын Иосифа, брат Иисуса. Однако вокруг этой надписи десятилетиями велись споры о ее подлинности. Еще в 2003 году Управление древностей Израиля заявило, что надпись является современной подделкой — утверждалось, что владелец ящика, израильский коллекционер Одед Голан, самовольно добавил слова "брат Иисуса". Однако в 2012 году Голан был оправдан в деле о подделке. Впрочем, судья подчеркнул, что этот вовсе не означает, что сама надпись подлинна и существует какая-либо связь с Иисусом.

И все же, библеист доктор Джеремайя Джонстон считает оправдательный приговор и поддержку ведущих специалистов по древним надписям доказательствами подлинности артефакта. Ученый также опровергает идею о том, что слова могли быть добавлены на стенки ящика христианином спустя столетия. Его главный аргумент заключается в том, что обычай собирать кости в погребальные ящики исчез в Иерусалиме после 70 года до нашей эры.

На известняковом погребальном ящике высечена надпись: "Иаков, сын Иосифа, брат Иисуса" Фото: Daily Mail

Кроме того, на 2027 год назначен анализ ДНК фрагментов костей. По мнению Джонстона, если останки действительно принадлежат брату Иисуса — это единственный известный археологический артефакт, имеющий прямую связь с семьей Иисуса из Назарета.

Считается, что Одед Голан обнаружил оссуарий в антикварной лавке в районе Сильван, недалеко от Старого города Иерусалима и источника Силоам. Он заплатил за него 200 долларов, а спустя годы попросил провести экспертизу известнякового ящика одного из ведущих мировых специалистов по древнееврейской и арамейской письменности — Андре Лемэра. По словам эксперта, на ящике было написано: Иаков, сын Иосифа, брат Иисуса. В результате, Одед всегда полагал, что в надписи упоминаются три поколения одной семьи.

Джонстон, имеющий докторскую степень Мидлсекского университета и глубоко исследовавший оссуарий Иакова, пояснил, что этот ящик соответствует погребальному обычаю, существовавшему в Иерусалиме в I веке. Согласно этому обычаю, семьи помещали умершего в гробницу, а затем возвращались примерно через год, чтобы собрать кости и переложить останки в известняковый оссуарий.

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