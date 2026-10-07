Мертвое море формирует собственный экстремальный климат: ничего подобного не видели ранее

Исследователям наконец удалось найти объяснение давней загадке: почему озеро, стремительно теряющее объем, одновременно нагревается.

По мере того, как береговая линия мертвого моря уходит, обнажается участок дна, который ранее был скрыт под толщей воды. Однако под оставшейся водой все еще кроется загадка: почему это озеро, стремительно теряющее объем, одновременно нагревается? У ученых, похоже, наконец появился ответ, пишет Science Alert.

Мертвое море — озеро с исключительно высокой соленостью, расположенное между Иорданией на востоке и Израилем и Западным берегом реки Иордан на западе. Очевидным объяснением этого парадокса является повышение температуры воздуха.

Однако в новом исследовании ученые предположили, что причина отчасти кроется и в самом водоеме: потеря воды способствует нагреву, а этот нагрев, в свою очередь, поддерживает дальнейшее испарение и потерю воды. В результате возникает петля обратной связи между уменьшением объема и ростом температуры. Считается, что этот механизм также может объяснить, как древности образовывались обширные соляные отложения, не требуя при этом, чтобы окружающий климат был экстремально жарким или сухим.

В новом исследовании группа ученых под руководством Эммануэля Гийерма из Немецкого исследовательского центра геофизики (GFZ) при Гельмгольц-центре и Университета Бингемтона разработала модель, связывающую потерю воды, концентрацию солей и теплообмен.

По словам ученых, Мертвое море служит своего рода природной лабораторией. Отведение воды, поступавшей в озеро, человеком привело к падению уровня воды и выпадению солей в осадок. В период с 1979 по 2019 год уровень озера упал примерно на 34 метра — за это время температура глубинных вод выросла на 2,8 °C, а верхнего слоя — примерно на 1,7 °C.

Авторы отмечают, что модель, откалиброванная на основе данных измерений за 2012–2015 годы, успешно воспроизвела наблюдаемую тенденцию к потеплению и сезонные колебания температуры в период с 1979 по 2019 год.

На следующем этапе исследования ученые проверили влияние этих факторов по отдельности: в одной симуляции температура воздуха поддерживалась постоянной, а в другой — уровень воды. Результаты моделирования также показали, что к 2010-м годам рост температуры воздух обеспечил вклад в нагрев глубинных вод на уровне около 1,3 °C, а снижение уровня воды — около 1,5 °C. Ученые полагают, что испарение уносит тепло, охлаждая оставшуюся воду, подобно тому как наше тело охлаждается посредством потоотделения.

Оказалось, что растворенные соли меняют этот процесс: они снижают способность воды испаряться при определенной температуре. По мере того как вода уходит, а рассол становится более концентрированным, охлаждающий эффект испарения ослабевает. Оставшаяся вода нагревается, а когда становится теплее воздуха вокруг, разница температур поддерживает испарение, несмотря на высокую концентрацию солей.

Ученые полагают, что зимнее перемешивание обеспечивает еще один путь проникновения тепла из атмосферы в самые глубокие слои Мертвого моря. Ученые также смоделировали будущие сценарии для Мертвого моря при двух сценариях потепления. Результаты указывают на то, что к концу столетия уровень воды в Мертвом море упадет примерно на 85 метров, а сама она станет теплее на 5–8 °C.

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