Мертве море створює свій власний екстремальний клімат: нічого подібного раніше не бачили

Дослідникам нарешті вдалося знайти пояснення давній загадці: чому озеро, яке стрімко втрачає об’єм, водночас нагрівається.

У міру того, як берегова лінія Мертвого моря відступає, оголюється ділянка дна, яка раніше була прихована під товщею води. Однак під водою, що залишилася, все ще криється загадка: чому це озеро, яке стрімко втрачає об’єм, водночас нагрівається? У вчених, схоже, нарешті з’явилася відповідь, пише Science Alert.

Мертве море — озеро з надзвичайно високою солоністю, розташоване між Йорданією на сході та Ізраїлем і Західним берегом річки Йордан на заході. Очевидним поясненням цього парадоксу є підвищення температури повітря.

Однак у новому дослідженні вчені припустили, що причина частково криється й у самому водоймищі: втрата води сприяє нагріванню, а це нагрівання, у свою чергу, підтримує подальше випаровування та втрату води. У результаті виникає петля зворотного зв’язку між зменшенням об’єму та зростанням температури. Вважається, що цей механізм також може пояснити, як у давнину утворювалися великі соляні відкладення, не вимагаючи при цьому, щоб навколишній клімат був надзвичайно спекотним або сухим.

У новому дослідженні група вчених під керівництвом Еммануеля Гійєрма з Німецького дослідницького центру геофізики (GFZ) при Гельмгольц-центрі та Університету Бінгемтона розробила модель, яка пов’язує втрату води, концентрацію солей та теплообмін.

За словами вчених, Мертве море є своєрідною природною лабораторією. Відведення води, що надходила до озера, людиною призвело до зниження рівня води та осадження солей. У період з 1979 по 2019 рік рівень озера знизився приблизно на 34 метри — за цей час температура глибинних вод зросла на 2,8 °C, а верхнього шару — приблизно на 1,7 °C.

Автори зазначають, що модель, відкалібрована на основі даних вимірювань за 2012–2015 роки, успішно відтворила спостережувану тенденцію до потепління та сезонні коливання температури у період з 1979 по 2019 рік.

На наступному етапі дослідження вчені перевірили вплив цих факторів окремо: в одній симуляції температура повітря підтримувалася на постійному рівні, а в іншій — рівень води. Результати моделювання також показали, що до 2010-х років підвищення температури повітря сприяло нагріванню глибинних вод на рівні близько 1,3 °C, а зниження рівня води — близько 1,5 °C. Вчені вважають, що випаровування відводить тепло, охолоджуючи воду, що залишилася, подібно до того, як наше тіло охолоджується за допомогою потовиділення.

Виявилося, що розчинені солі впливають на цей процес: вони знижують здатність води випаровуватися за певної температури. У міру того, як вода випаровується, а розсіл стає більш концентрованим, охолоджувальний ефект випаровування слабшає. Вода, що залишилася, нагрівається, а коли стає теплішою за повітря навколо, різниця температур підтримує випаровування, незважаючи на високу концентрацію солей.

Вчені вважають, що зимове перемішування забезпечує ще один шлях проникнення тепла з атмосфери в найглибші шари Мертвого моря. Вчені також змоделювали майбутні сценарії для Мертвого моря за двох сценаріїв потепління. Результати вказують на те, що до кінця століття рівень води в Мертвому морі знизиться приблизно на 85 метрів, а сама вода стане теплішою на 5–8 °C.

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