Вулкан Масая демонструє подвійну активність: чи несе це загрозу (фото)

Щомісяця тисячі туристів відвідують знамениту "Пекельну пащу" — лавове озеро всередині вулкана Масая в Нікарагуа. Водночас близько 2 мільйонів людей мешкають настільки близько до вулкана, що наражаються на потенційні ризики, пов'язані з його активністю.

Оскільки Масая залишається діючим вулканом, вчені постійно відстежують зміни під його поверхнею. Нове дослідження показало, що два окремі магматичні резервуари всередині вулкана активізувалися одночасно, пише Science Alert.

Вчені проаналізували радіолокаційні знімки, зібрані супутниками Sentinel-1 приблизно кожні 12 днів упродовж шести років. Ці вимірювання дозволили вченим відстежувати незначні зміни на поверхні вулкана та на їх основі оцінювати, що відбувається під землею.

Лавове озеро, яке приваблює відвідувачів, є лише невеликою частиною набагато більшої вулканічної системи. Розуміння того, що відбувається під ним, є важливим, оскільки Манагуа, столиця Нікарагуа, розташована лише за 20 кілометрів від нього, а в околицях проживає близько 2 мільйонів людей.

Ґрунт навколо кратера Сантьяго продовжував осідати упродовж усього періоду дослідження 2018–2024 років Фото: Wikimedia Commons

"Хоча останній раз Масая випустив великий потік лави у 1772 році, постійне дегазування часто призводить до небезпечно високих концентрацій вулканічного газу — діоксиду сірки", — зазначила Ліззі Джонсон, головна авторка дослідження.

Викиди діоксиду сірки є постійною проблемою в околицях Масая. Вони можуть сприяти утворенню кислотних дощів і шкодити здоров'ю людей. Упродовж останніх п'яти десятиліть вулкан також кілька разів вибухав, хоча постраждалих було дуже мало.

Дослідники зосередилися на рухах ґрунту навколо різних частин вулкана. У період з 2018 року до середини 2022 року Центральний резервуар Масая — магматична камера, розташована на північ від кратера Сантьяго, — відсунувся від супутника приблизно на 3 сантиметри. Дослідники розтлумачили цей рух як осідання ґрунту над резервуаром.

Таке осідання може свідчити про те, що магма витікає з резервуара, розташованого глибше всередині вулкана. Однак ситуація змінилася з середини 2022 року до 2024 року, коли ґрунт знову почав підніматися. Це дало підстави припустити, що магма, можливо, знову почала надходити до центрального резервуара.

Магма витікає з резервуара, розташованого глибше всередині вулкана

Водночас ґрунт навколо кратера Сантьяго продовжував осідати упродовж усього періоду дослідження 2018–2024 років. На думку дослідників, це вказує на наявність іншого, менш глибокого магматичного резервуара під вулканом, розташованого приблизно на глибині 200 метрів від поверхні.

"Коли ґрунт опускається, це означає, що, ймовірно, магма витікає з вулкана, але коли ґрунт знову починає підніматися, це може означати, що туди, можливо, надходить нова магма", — пояснила Джонсон.

Дослідники наголосили, що отримані дані не вказують на безпосередню небезпеку для людей, які мешкають поблизу Масая. Натомість результати надають додаткову інформацію, яка може допомогти вченим відстежувати зміни всередині вулкана та оцінювати потенційні ризики.

Щомісяця тисячі туристів відвідують "Пекельну пащу" — лавове озеро всередині вулкана Масая

"Глибоке розуміння вулканічної активності Масая та пов’язаних з нею небезпек має вирішальне значення", — зазначив Джонсон.

Команда зазначила, що подальші довгострокові вимірювання та моделювання допоможуть вченим краще зрозуміти Масаю та інші базальтові вулкани, що містять лавові озера. Для вулкана, розташованого так близько до великого міста і який відвідують тисячі туристів, відстеження навіть незначних змін у ґрунті залишається важливою частиною моніторингу його активності.

Інші новини науки