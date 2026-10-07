Вулкан Масая демонстрирует двойную активность: представляет ли это угрозу (фото)

Каждый месяц тысячи туристов посещают знаменитую "Адскую пасть" — лавовое озеро внутри вулкана Масая в Никарагуа. В то же время около 2 миллионов человек живут настолько близко к вулкану, что подвергаются потенциальным рискам, связанным с его активностью.

Поскольку Масая остается действующим вулканом, учёные постоянно отслеживают изменения под его поверхностью. Новое исследование показало, что два отдельных магматических резервуара внутри вулкана активизировались одновременно, пишет Science Alert.

Учёные проанализировали радиолокационные снимки, полученные спутниками Sentinel-1 примерно каждые 12 дней в течение шести лет. Эти измерения позволили учёным отслеживать незначительные изменения на поверхности вулкана и на их основе оценивать, что происходит под землёй.

Лавовое озеро, привлекающее посетителей, представляет собой лишь небольшую часть гораздо более обширной вулканической системы. Понимание того, что происходит под ним, имеет большое значение, поскольку Манагуа, столица Никарагуа, расположена всего в 20 километрах от него, а в окрестностях проживает около 2 миллионов человек.

Почва вокруг кратера Сантьяго продолжала оседать на протяжении всего периода исследования 2018–2024 годов Фото: Wikimedia Commons

"Хотя в последний раз Масая извергала мощный поток лавы в 1772 году, постоянная дегазация часто приводит к опасно высоким концентрациям вулканического газа — диоксида серы", — отметила Лиззи Джонсон, ведущая автор исследования.

Выбросы диоксида серы являются постоянной проблемой в окрестностях Масая. Они могут способствовать образованию кислотных дождей и наносить вред здоровью людей. За последние пять десятилетий вулкан также несколько раз извергался, хотя пострадавших было очень мало.

Исследователи сосредоточили внимание на движениях грунта вокруг различных частей вулкана. В период с 2018 года по середину 2022 года Центральный резервуар Масая — магматическая камера, расположенная к северу от кратера Сантьяго, — отодвинулся от спутника примерно на 3 сантиметра. Исследователи объяснили это движение оседанием грунта над резервуаром.

Такое оседание может свидетельствовать о том, что магма вытекает из резервуара, расположенного глубже внутри вулкана. Однако ситуация изменилась в период с середины 2022 года по 2024 год, когда грунт вновь начал подниматься. Это дало основания предположить, что магма, возможно, снова начала поступать в центральный резервуар.

Магма вытекает из резервуара, расположенного глубже внутри вулкана

В то же время грунт вокруг кратера Сантьяго продолжал оседать на протяжении всего периода исследования 2018–2024 годов. По мнению исследователей, это указывает на наличие другого, менее глубокого магматического резервуара под вулканом, расположенного примерно на глубине 200 метров от поверхности.

"Когда грунт опускается, это означает, что, вероятно, магма вытекает из вулкана, но когда грунт снова начинает подниматься, это может означать, что туда, возможно, поступает новая магма", — пояснила Джонсон.

Исследователи подчеркнули, что полученные данные не указывают на непосредственную опасность для людей, проживающих вблизи Масая. Вместе с тем эти результаты предоставляют дополнительную информацию, которая может помочь учёным отслеживать изменения внутри вулкана и оценивать потенциальные риски.

Каждый месяц тысячи туристов посещают "Адскую пасть" — лавовое озеро внутри вулкана Масая

"Глубокое понимание вулканической активности Масая и связанных с ней опасностей имеет решающее значение", — отметил Джонсон.

Команда отметила, что дальнейшие долгосрочные измерения и моделирование помогут учёным лучше понять Масаю и другие базальтовые вулканы, в которых имеются лавовые озёра. Для вулкана, расположенного так близко к крупному городу и который посещают тысячи туристов, отслеживание даже незначительных изменений в грунте остается важной частью мониторинга его активности.

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