У Франції знайшли античний "Лас-Вегас": археологи виявили 1 000 гральних кубиків на одному місці (фото)

Археологи, які проводять розкопки в стародавньому поселенні на північному сході Франції, виявили понад 1 000 кістяних кубиків. Така концентрація є настільки незвичайною, що викликає питання щодо того, чи мало це місце особливий зв`язок з азартними іграми.

Артефакти знайшли в Гранді — сучасному селі у Вогезах, де проживає лише кілька сотень мешканців. Однак у римський період це було велике галло-римське поселення, що займало понад 70 гектарів, пише Arkeonews.

Тут були монументальні громадські будівлі, великий амфітеатр та святилище, пов'язане з Аполлоном Граннусом — богом-цілителем. Велику кількість гральних кубиків виявили поруч із залишками стародавньої базиліки.

Розкопки в цій частині Гранда розпочалися у 2022 році, коли дослідники повернулися до споруд, які вивчали під час археологічних робіт у 1960-х роках. У 2023 та 2024 роках дослідники виявили невелику будівлю розміром приблизно 4,5 на 3,8 метра поруч із дорогою, що пролягала зі сходу на захід. Її вхід був звернений на схід, а стіни мали пофарбовану в червоний колір штукатурку над жовтою основою.

Будівля була оточена різноманітними предметами, серед яких були цвяхи для взуття, уламки кераміки, кістки тварин, фібули, бронзові монети, голки з вушком та сотні кістяних гральних кубиків. До липня 2026 року було знайдено понад 500 кубиків, а пізніше їхня загальна кількість перевищила 1 000.

Амфітеатр довжиною близько 148 метрів міг вмістити понад 17 000 глядачів Фото: Wikimedia Commons

Самі кубики мали характерний римський дизайн. Вони були виготовлені з кістки й позначені невеликими концентричними колами, які називаються "оцелами". Майстри вирізали ці кола за допомогою тонкого металевого інструменту. Деякі позначки, можливо, також заповнювали воском і вугіллям, щоб їх було легше розрізнити на тлі блідої кістки.

Їхні номери відповідали так званій схемі "сімок", тобто сума чисел на протилежних гранях дорівнювала семи. Ця ж базова схема досі використовується у багатьох сучасних гральних кубиках.

Гральні кубики не були рідкісними предметами в римському світі. Археологи знаходили їх у будинках, військових таборах, громадських будівлях та амфітеатрах. Проте особливою знахідку в Гранді робить величезна кількість кубиків, виявлених на такій обмеженій території.

Наразі розглядається кілька версій. Ця невелика споруда могла бути майстернею, де виготовляли гральні кубики. Також це могло бути місцем, де люди збиралися, щоб пограти в ігри. Інша можливість полягає в тому, що гральні кубики були пов'язані з ритуальними обрядами, оскільки випадковість і гральні кубики могли відігравати певну роль у ворожінні та релігійній діяльності.

Навколишні знахідки ускладнюють інтерпретацію відкриття. Археологи виявили вузький водопровід, що простягався приблизно на 20 метрів на північ від будівлі. Залізні хомути, знайдені на місці, ймовірно, колись з'єднували дерев'яні труби, а в прямокутній ямі на кінці, можливо, стояла дерев'на чаша.

Поєднання водопровідної інфраструктури, оздобленої будівлі, монет, особистих речей та великої кількості гральних кубиків свідчить про те, що ця споруда не була звичайним житлом. Однак точне призначення цієї ділянки поки що не встановлено.

У руїнах базиліки збереглася монументальна мозаїка площею понад 220 квадратних метрів Фото: Wikimedia Commons

Саме місто Гранд є важливою частиною загальної картини. У стародавньому поселенні був амфітеатр довжиною близько 148 метрів, який міг вмістити понад 17 000 глядачів. Люди збиралися там на гладіаторські бої, вистави з тваринами та інші публічні видовища.

У місті також була монументальна мозаїка площею понад 220 квадратних метрів, що збереглася в руїнах споруди, яку ідентифікують як базиліку. Святилище міста було пов'язане з Аполлоном Граннусом, культ якого приваблював вірян, що шукали божественної допомоги та доступу до священних або лікувальних вод.

Інші розкопки показали, наскільки важливою була вода для Гранда. У період з 2010 по 2016 рік археологи виявили широку галерею, пов'язану з можливим лазневим комплексом, оздоблену мармуром та розписаною штукатуркою. Підземний водопровід, ймовірно, доставляв воду від джерела, розташованого під сучасною церквою, до лазень.

Ці знахідки свідчать про те, що стародавній Гранд мав набагато більшу значимість, ніж невелике селище, яке ми бачимо сьогодні. Релігія, громадські розваги та масштабне будівництво відігравали важливу роль у житті римського поселення.

Інші новини науки