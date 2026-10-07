Во Франции обнаружили античный "Лас-Вегас": археологи нашли 1 000 игральных кубиков в одном месте (фото)

Археологи, проводящие раскопки в древнем поселении на северо-востоке Франции, обнаружили более 1 000 костяных кубиков. Такая концентрация настолько необычна, что вызывает вопрос о том, имело ли это место какую-то особую связь с азартными играми.

Артефакты обнаружили в Гранде — современном селе в Вогезах, где проживает всего несколько сотен жителей. Однако в римский период это было крупное галло-римское поселение, занимавшее более 70 гектаров, пишет Arkeonews.

Здесь находились монументальные общественные здания, большой амфитеатр и святилище, связанное с Аполлоном Граннусом — богом-целителем. Рядом с остатками древней базилики было обнаружено большое количество игральных кубиков.

Раскопки в этой части Гранда начались в 2022 году, когда исследователи вернулись к сооружениям, которые изучали в ходе археологических работ в 1960-х годах. В 2023 и 2024 годах исследователи обнаружили небольшое здание размером примерно 4,5 на 3,8 метра рядом с дорогой, пролегавшей с востока на запад. Её вход был обращён на восток, а стены имели окрашенную в красный цвет штукатурку над жёлтым основанием.

Здание было окружено разнообразными предметами, среди которых были гвозди для обуви, обломки керамики, кости животных, фибулы, бронзовые монеты, иглы с ушком и сотни костяных игральных кубиков. К июлю 2026 года было найдено более 500 кубиков, а позже их общее количество превысило 1 000.

Амфитеатр длиной около 148 метров мог вместить более 17 000 зрителей Фото: Wikimedia Commons

Сами кубики имели характерный римский дизайн. Они были изготовлены из кости и отмечены небольшими концентрическими кругами, называемыми "оцелами". Мастера вырезали эти круги с помощью тонкого металлического инструмента. Некоторые отметки, возможно, также заполняли воском и углем, чтобы их было легче различить на фоне бледной кости.

Их числа соответствовали так называемой схеме "семерок", то есть сумма чисел на противоположных гранях равнялась семи. Эта же базовая схема до сих пор используется во многих современных игральных кубиках.

Игровые кубики не были редкостью в римском мире. Археологи находили их в домах, военных лагерях, общественных зданиях и амфитеатрах. Однако особую ценность находки в Гранде придаёт огромное количество кубиков, обнаруженных на столь ограниченной территории.

В настоящее время рассматривается несколько версий. Это небольшое сооружение могло быть мастерской, где изготавливали игральные кубики. Также это могло быть местом, где люди собирались, чтобы поиграть в игры. Другая возможность заключается в том, что игральные кубики были связаны с ритуальными обрядами, поскольку случайность и игральные кубики могли играть определенную роль в гадании и религиозной деятельности.

Найденные в окрестностях предметы затрудняют интерпретацию находки. Археологи обнаружили узкий водопровод, простиравшийся примерно на 20 метров к северу от здания. Железные хомуты, найденные на месте, вероятно, когда-то соединяли деревянные трубы, а в прямоугольной яме на конце, возможно, стояла деревянная чаша.

Сочетание водопроводной инфраструктуры, отделанного здания, монет, личных вещей и большого количества игральных кубиков свидетельствует о том, что это сооружение не было обычным жилищем. Однако точное назначение этого участка пока не установлено.

В руинах базилики сохранилась монументальная мозаика площадью более 220 квадратных метров Фото: Wikimedia Commons

Именно город Гранд является важной частью общей картины. В древнем поселении находился амфитеатр длиной около 148 метров, который мог вместить более 17 000 зрителей. Люди собирались там на гладиаторские бои, представления с участием животных и другие публичные зрелища.

В городе также находилась монументальная мозаика площадью более 220 квадратных метров, сохранившаяся в руинах сооружения, которое идентифицируют как базилику. Святилище города было связано с Аполлоном Граннусом, культ которого привлекал верующих, ищущих божественной помощи и доступа к священным или целебным водам.

Другие раскопки показали, насколько важна была вода для Гранда. В период с 2010 по 2016 год археологи обнаружили широкую галерею, связанную с возможным баневым комплексом, отделанную мрамором и расписанную штукатуркой. Подземный водопровод, вероятно, доставлял воду от источника, расположенного под современной церковью, к баням.

Эти находки свидетельствуют о том, что древний Гранд имел гораздо большее значение, чем небольшой поселок, который мы видим сегодня. Религия, общественные развлечения и масштабное строительство играли важную роль в жизни римского поселения.

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