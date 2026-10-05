Жінки-гладіаторки Амазонка та Ахіллія: їхній бій 2000 років тому завершився неочікувано (фото)

Майже 2 000 років тому дві гладіаторки зійшлися в поєдинку на арені стародавнього Галікарнаса, сьогодні відомого як Бодрум на Егейському узбережжі Туреччини. Про їхній поєдинок не збереглося жодних згадок, але римський мармуровий рельєф зафіксував імена, спорядження та незвичайний результат: обидві жінки залишили арену живими.

Рельєф, який нині знаходиться у Британському музеї, датується I або II століттям н. е. і був знайдений у Галікарнасі. На ньому зображено двох жінок, що рухаються назустріч одна одній з мечами та великими щитами, пише Arkeonews.

Написи над фігурами ідентифікують їх як Амазонку та Ахіллію. Ймовірно, це були псевдоніми, а не справжні імена. Гладіатори іноді обирали імена, які допомагали створити характерний образ, і імена цих двох жінок, судячи з усього, мали чіткий зв'язок із грецькою міфологією.

Класична філологиня Кетлін Коулман припустила, що імена Амазонка та Ахіллія нагадували міф про Ахілла та Пентесілею — королеву амазонок, яку вбив Ахілл.

Імена Амазонка та Ахіллія нагадували міф про Ахілла та Пентесілею — королеву амазонок, яку вбив Ахілл Фото: Wikimedia Commons

Вибір імен, можливо, був не просто театральною деталлю. Коулман припустила, що Амазонка та Ахіллія могли виступати як постійна пара, демонструючи римській публіці версію відомого міфологічного протистояння. Ця ідея мала б особливе значення в Галікарнасі, де на знаменитому Мавзолеї колись був фриз "Амазономахія", що зображував битви між греками та амазонками.

Однак найнезвичайніша деталь міститься в написі на рельєфі. У ньому не зафіксовано смерті жодної з гладіаторок. Натомість зазначено, що обом жінкам було дозволено залишити змагання живими.

Британський музей тлумачить цей пам'ятник як можливе вшанування їхнього звільнення з гладіаторської служби або їхнього звільнення після нічиєї у поєдинку. Коулман запропонував більш конкретне пояснення, пов'язане з "міссіо" — рішенням, яке дозволяло гладіатору залишити арену живим і повернутися до казарм.

Якщо це тлумачення правильне, то Амазонія й Ахіллія не обов'язково здобули постійну свободу. Їхній поєдинок міг закінчитися нічиєю, і обидві жінки показали себе достатньо добре, щоб отримати "міссіо" та продовжити кар'єру гладіаторок.

Свідчень про жінок-гладіаторок дуже мало. Античні автори згадували про жінок, які брали участь у римських видовищах, а Британський музей зазначає, що Светоній описував, як імператор Доміціан влаштовував поєдинки за участю жінок під час нічних видовищ. Матеріальні свідчення зустрічаються набагато рідше, що робить рельєф з Галікарнасу особливо цінним.

Сьогодні Бодрум відомий руїнами Мавзолею в Галікарнасі — одного з Семи чудес стародавнього світу. Цей рельєф відкриває інший погляд на місто, показуючи, що римський Галікарнас був також місцем публічних розваг, де бійці могли стати впізнаваними постатями.

Інші новини науки