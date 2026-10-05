Женщины-гладиаторки Амазонка и Ахиллия: их бой 2000 лет назад закончился неожиданно (фото)

Почти 2 000 лет назад две гладиаторши сразились на арене древнего Галикарнаса, сегодня известного как Бодрум на побережье Эгейского моря в Турции. Об их поединке не сохранилось никаких упоминаний, но римский мраморный рельеф запечатлел имена, снаряжение и необычный исход: обе женщины покинули арену живыми.

Рельеф, который в настоящее время хранится в Британском музее, датируется I или II веком н. э. и был найден в Галикарнасе. На нём изображены две женщины, идущие навстречу друг другу с мечами и большими щитами, пишет Arkeonews.

Надписи над фигурами позволяют идентифицировать их как Амазонку и Ахиллию. Вероятно, это были псевдонимы, а не настоящие имена. Гладиаторы иногда выбирали имена, которые помогали создать характерный образ, и имена этих двух женщин, судя по всему, имели четкую связь с греческой мифологией.

Филолог-классик Кэтлин Коулман высказала предположение, что имена "Амазонка" и "Ахиллиа" напоминали миф об Ахилле и Пентесилее — королеве амазонок, которую убил Ахилл.

Имена "Амазонка" и "Ахиллия" напоминали миф об Ахилле и Пентесилее — королеве амазонок, которую убил Ахилл Фото: Wikimedia Commons

Выбор имен, возможно, был не просто театральной деталью. Коулман предположила, что Амазонка и Ахиллиа могли выступать в качестве постоянной пары, демонстрируя римской публике версию известного мифологического противостояния. Эта идея имела бы особое значение в Галикарнасе, где на знаменитом Мавзолее когда-то находился фриз "Амазономахия", изображавший сражения между греками и амазонками.

Однако самая необычная деталь заключается в надписи на рельефе. В ней не упоминается о гибели ни одной из гладиаторок. Напротив, указано, что обеим женщинам было позволено покинуть соревнования живыми.

Британский музей интерпретирует этот памятник как возможное чествование их освобождения из гладиаторской службы или их освобождения после ничьей в поединке. Коулман предложил более конкретное объяснение, связанное с "миссио" — решением, которое позволяло гладиатору покинуть арену живым и вернуться в казармы.

Если это толкование верно, то Амазония и Ахиллия не обязательно обрели постоянную свободу. Их поединок мог закончиться вничью, и обе женщины показали себя достаточно хорошо, чтобы получить "миссио" и продолжить карьеру гладиаторок.

Свидетельств о женщинах-гладиаторшах очень мало. Античные авторы упоминали о женщинах, участвовавших в римских зрелищах, а Британский музей отмечает, что Светоний описывал, как император Домициан устраивал поединки с участием женщин во время ночных зрелищ. Материальные свидетельства встречаются гораздо реже, что делает рельеф из Галикарнаса особенно ценным.

Сегодня Бодрум известен руинами Мавзолея в Галикарнасе — одного из Семи чудес древнего мира. Этот рельеф открывает иной взгляд на город, показывая, что римский Галикарнас был также местом публичных развлечений, где бойцы могли стать узнаваемыми фигурами.

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