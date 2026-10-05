Не танув щонайменше 128 000 років: найстаріший у світі лід знайдено за межами полярних регіонів (відео)

Дослідники виявили зразки найстарішого у світі льоду, що зберігається за межами полярних регіонів — він ніколи не танув з часів епохи, що передувала закінченню льодовикового періоду.

На плато Гулія на північному заході в горах Тибету знаходиться стародавній лід, який безперервно зберігався у замороженому стані за межами полярних регіонів. Тепер у новому дослідженні вчені переглянули датування виявленого тут льоду, збільшивши його вік приблизно на 100 000 років — це зробило місцеві запаси льоду найстарішими у світі за межами полярних регіонів, пише IFLScience.

У ході нового дослідження гляціологи з Університету штату Огайо порівняли два льодові керни, видобуті на плато Гулія у 1992 та 2015 роках — довжина кожного з них становила близько 310 метрів. Щоб визначити вік льоду, дослідники шукали в ньому бульбашки кисню, а потім порівнювали ізотопний склад із даними, отриманими під час аналізу сталагмітів із сусідніх печер, вік яких було точно встановлено.

Результати свідчать про те, що лід, ймовірно, замерз щонайменше 128 000 років тому — приблизно в цей же час частина представників виду Homo sapiens вперше покинула Африку. За словами провідного автора дослідження, професора наук про Землю в Полярному дослідницькому центрі імені Берда при Університеті штату Огайо Лонні Томпсона, це відкриття є надзвичайно важливим, оскільки за межами полярних регіонів це єдиний льодовий керн із гірських вершин, що охоплює настільки тривалий часовий період.

Дані, отримані на льодовику Уаскаран, охоплюють лише трохи більше 30 000 років, а не понад 100 000, що робить льодовик Гулія джерелом унікальної інформації. За словами професора Томпсона, цей найстаріший у світі лід зберігає хімічну хроніку клімату минулого. Команда виявила сплески концентрації двох радіоактивних ізотопів — берилію-10 і хлору-36 — на глибині близько 187 метрів. Вважається, що це відповідає геомагнітному екскурсу Лашамп — події, що сталася 41 000 років тому, коли магнітне поле Землі ослабло, і в атмосферу стало проникати більше космічних променів.

На жаль, навіть прадавній лід вразливий перед обличчям антропогенних змін клімату — внаслідок цього льодовики, які залишалися замороженими десятки тисяч років, тануть з неймовірною швидкістю. Це стосується й льодовика Гулія.

Особливо тривожним є те, що така ситуація спостерігається по всьому світу: від Альп до Анд. Деякі льодовики в каліфорнійських горах Сьєрра-Невада існують уже не менше 30 000 років, але зараз вони перебувають на межі зникнення.

Зазначимо, що лід, виявлений на льодовику Гулія, вважається найдавнішим у світі, знайденим за межами полярних регіонів. Однак найдавніший лід, вік якого сягає близько 6 мільйонів років, було виявлено в районі Аллан-Хіллс у Східній Антарктиді. Вчені постійно ведуть пошук ще давніших зразків, тож цей рекорд може бути побитий у найближчому майбутньому.

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