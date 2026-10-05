Не таял минимум 128 000 лет: старейший в мире лед найден за пределами полярных регионов (видео)

Исследователи обнаружили образцы старейшего в мире льда, хранящегося за пределами полярных регионов — он никогда не таял со времен эпохи, предшествовавшей окончанию ледникового периода.

На плато Гулия на северо-западе в горах Тибета находится древний лед, непрерывно сохранявшийся в замороженном виде за пределами полярных областей. Теперь в новом исследовании ученые пересмотрели датировку обнаруженного здесь льда, увеличив его возраст примерно на 100 000 лет — это сделало местные запас льда старейшими в мире за пределами полярных регионов, пишет IFLScience.

В ходе нового исследования гляциологи из Университета штата Огайо сравнили два ледяных керна, извлеченных на плато Гулия в 1992 и 2015 годах — длина каждого из них составляла около 310 метров. Чтобы определить возраст льда, исследователи искали в нем пузырьки кислорода, а затем сравнивали изотопный состав с данными, полученными при анализе сталагмитов из близлежащих пещер, возраст которых был точно установлен.

Результаты указывают на то, что лед, вероятно, замерз не менее 128 000 лет назад — примерно в это же время часть представителей вида Homo sapiens впервые покинул Африку. По словам ведущего автора исследования, профессора наук о Земле в Полярном исследовательском центре имени Берда при Университете штата Огайо Лонни Томпсон, это открытие является чрезвычайно важным, поскольку за пределами полярных регионов это единственный ледяной керн с горных вершин, охватывающий столь длительный временной период.

Данные, полученные на леднике Уаскаран, охватывают лишь немногим более 30 000 лет, а не более 100 000, что делает ледник Гулия источником уникальной информации. По словам профессора Томпсона, этот старейший в мире лед хранит химическую летопись климата прошлого. Команда обнаружила всплески концентрации двух радиоактивных изотопов — бериллия-10 и хлора-36 — на глубине около 187 метров. Считается, что это соответствует геомагнитному экскурсу Лашамп — событию, произошедшему 41 000 лет назад, когда магнитное поле Земли ослабло, и в атмосферу стало проникать больше космических лучей.

Увы, даже древний лед уязвим перед лицом антропогенного изменения климата — в результате, ледники, остававшиеся замороженными десятки тысяч лет, тают с невероятной скоростью. Это касается и ледника Гулия.

Особенно тревожно то, что такая картина наблюдается по всему земному шару: от Альп до Анд. Некоторые ледники в калифорнийских горах Сьерра-Невада существуют уже не менее 30 000 лет, но сейчас они находятся на грани исчезновения.

Отметим, что лед, обнаруженный на леднике Гулия считается старейшим в мире, обнаруженным за пределами полярных регионов. Однако самый древний лед, возраст которого достигает около 6 миллионов лет, был обнаружен в районе Аллан-Хиллс в Восточной Антарктиде. Ученые постоянно ведут поиск еще более старых образцов, так что этот рекорд может быть побит в ближайшем будущем.

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