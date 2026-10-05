Як часто насправді варто прати одяг: відповідь може здивувати

Експерти поклали край давній суперечці, розповівши про те, як часто насправді слід прати одяг.

У соціальних мережах користувачі знову розділилися на два табори, намагаючись з’ясувати, як часто слід прати одяг: одні дотримуються думки, що речі потрібно віддавати в прання після одного носіння, а інші стверджують, що це занадто часто, пише Daily Mail.

Дискусія знову розгорілася після публікації в соціальній мережі X, де стверджується, що індустрія прання переконала всіх, що кожну річ потрібно прати вже після першого носіння. Однак автор стверджує, що це неправда, а тому людям варто припинити так часто прати речі. Загалом допис набрав понад 1,4 мільйона переглядів, а користувачі активно долучилися до обговорення.

Дехто стверджує, що не пере одяг після кожного носіння і щиро не розуміє тих, хто так робить. Наприклад, сорочки, джинси, худі та деякі інші речі рекомендують прати лише після 3–4 разів носіння, якщо тільки ви в них не спітніли або не пролили щось. Ще одним фактором, який свідчить про те, що річ необхідно випрати, за словами користувачів, є запах.

Втім, існує й інша думка. Деякі користувачі наполягають на тому, що якщо річ одягали хоча б раз, її неодмінно слід відправити в прання. Інші ж вважають, що необхідність прання також залежить від того, чи виходили в тому чи іншому одязі на вулицю, чи носили речі вдома. У першому випадку нібито слід прати речі після кожного носіння, а в другому — речі можна носити не один раз.

Але чи справді це так? Експерти організації Which? остаточно вирішили цю суперечку, опублікувавши посібник про те, як часто слід прати ті чи інші речі. Дослідники зазначають, що частота прання насправді безпосередньо залежить від типу одягу.

Наприклад, експерти стверджують, що нижню білизну, спортивний одяг та купальники слід прати після кожного використання. Водночас футболки, білі речі та сукні рекомендується прати приблизно після одного-двох носінь. Інші речі, як стверджується, можна носити значно довше: наприклад, джинси достатньо прати після 6–10 разів носіння, світшоти — після 5–6, а пальто — всього один-два рази за сезон.

Дослідники також зазначають, що нам необхідно знайти правильний баланс з медичної та гігієнічної точок зору. Наприклад, людям, які страждають на екзему і бажають уникнути зараження, спричиненого бактеріями, ймовірно, слід прати одяг частіше. Однак у цьому випадку є й інша проблема — якщо прати речі занадто часто, вони можуть служити значно менше.

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