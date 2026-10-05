Как часто на самом деле стоит стирать одежду: ответ может удивить

Эксперты поставили точку в давнем споре, рассказав о том, как часто на самом деле нам следует стирать одежду.

В социальных сетях пользователи вновь разделились на два лагеря, пытаясь выяснить, как часто следует стирать одежду: одни придерживаются мнения, что вещи необходимо отправлять в стирку после одной носки, а другие утверждают, что это слишком часто, пишет Daily Mail.

Дискуссия возникла вновь после публикации в социальной сети X, где утверждается, что индустрия стирки внушила всем, что каждую вещь необходимо стирать после первой же носки. Но автор утверждает, что это неверно, а потому людям стоит прекратить так часто встречать вещи. В общей сложности пост набрал более 1,4 миллиона просмотров, а пользователи активно вступили в обсуждение.

Некоторые утверждают, что не стирают одежду после каждого надевания и искренне не понимают тех, кто так делает. Например, рубашки, джинсы, худи и некоторые другие вещи предлагают стирать лишь после 3-4 раза, если только вы не вспотели в них или не пролили что-то. Еще одним фактором, который свидетельствующим о том, что вещь необходимо постирать, по словам пользователей, является запах.

Впрочем, есть и другое мнение. Некоторые пользователи настаивают на том, что если вещь была одета хотя бы раз, ее непременно следует отправлять в стирку. Другие же считают, что необходимость стирки также зависит от того, выходили ли в той или иной одежде на улицу или носили вещи дома. В первом случае якобы следует стирать вещи после каждой носки, а во втором — вещи можно носить не один раз.

Но действительно ли это так? Эксперты организации Which? окончательно разрешили этот спор, опубликовав руководство о том, как часто следует стирать те или иные вещи. Исследователи отмечают, что частота стирки на самом деле непосредственно зависит от типа одежды.

Например, эксперты утверждают, что нижнее белье, спортивную одежду и купальные костюмы следует стирать после каждого использования. В то же время футболки, белые вещи и платья рекомендуется отправлять в стирку примерно после одной-двух носок. Другие вещи, как утверждается, можно носить значительно дольше: например, джинсы достаточно стирать после 6-10 носок, свитшоты — после 5-6, а пальто — всего один-два раза за сезон.

Исследователи также отмечают, что нам необходимо найти правильный баланс с медицинской и гигиенической точек зрения. Например, людям, страдающим от экземы и желающим избежать заражения, вызванного бактериями, вероятно, следует стирать одежду чаще. Однако в этом случае есть и другой рис — если стирать вещи слишком часто, они могут служить значительно меньше.

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