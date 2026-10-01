Свежий салат может стать источником инфекции: даже тройное промывание не спасет ситуацию

Эксперты предупреждают, что даже салат, прошедший тройную промывку водой, может все еще не быть достаточно чистым.

На фоне вспышки паразитарной инфекции в США, связанной с употреблением салата, эксперты рассказали, как безопасно наслаждаться летними салатами. Причиной вспышки циклоспороза в Штатах оказался микроскопический паразит, скрывающийся в миске обычного салата, пишет Science Focus.

Отметим, что циклоспороз — заболевание, вызванное паразитом Cyclospora cayetanensis, и способно привести к сильному обезвоживанию и диарее. Ученые также выяснили, что виновником вспышки заболевания в США стало ни что иное, как обычный салат айсберг.

В период с 1 мая по 10 августа текущего года в Штатах было зарегистрировано 13 895 лабораторно подтвержденных случаев циклоспороза, включая 740 случаев госпитализации и два летальных исхода. В результате, статистика свидетельствует о том, что американцы по всей стране начали избегать употребления свежих фруктов и овощей.

Те, кто не хочет убирать из рациона салаты, могут предположить, что тщательная промывка листьев может решить проблему. Но действительно ли это так? По словам врача-микробиолога, доктора Слима Динсдейла, в целом проблема возникает, когда продукция выращивается или обрабатывается в антисанитарных условиях. Это позволяет ооцистам циклоспоры, спорам паразита, защищенным прочной оболочкой, попасть на листья растений. Отметим, что споры выделяются с фекалиями зараженного человека и могут попасть на культуры через пресную воду, загрязненную фекалиями, или руки сборщиков урожая.

Свежий салат, продающийся в пакетах, проходит трехэтапную очистку: сначала зелень промываю, удаляя грязь, затем дезинфицируют с помощью растворов хлора или надуксусной кислоты, а после сушат в центрифуге. Затем высушенные и нарезанные листья помещают в пакет и закачивают в него газовую смесь, как правило, состоящую из углекислого газа и азота. Эта среда поддерживает объем пакета, предотвращая сдавливание листьев, а также подавляет размножение бактерий, вызывающих порчу продукта.

По словам экспертов, этот процесс очистки играет важную роль, однако он не гарантирует полного отсутствия всех загрязнителей. Более того, дезинфекция почти не влияет на ооцисты циклоспоры (Cyclospora), так как они защищены очень прочной оболочкой, устойчивой к подобному воздействию.

Стоит ли мыть салат дома?

По словам профессора микробиологии Ноттингемского университета Кэтрин Рис, если салат произведен правильно, он не угрожает здоровью людей. Но эксперты все еще рекомендуют мыть листья салат перед употреблением, даже если он уже был вымыт на производстве. Хотя это не позволит полностью удалить циклоспору, если она присутствует на листьях, часть паразитов все же можно смыть.

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