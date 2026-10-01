Свіжий салат може стати джерелом інфекції: навіть триразове промивання не врятує ситуацію

Експерти застерігають, що навіть салат, який пройшов потрійне промивання водою, може все ще бути недостатньо чистим.

На тлі спалаху паразитарної інфекції у США, пов’язаного зі споживанням салату, експерти розповіли, як безпечно насолоджуватися літніми салатами. Причиною спалаху циклоспорозу в Штатах виявився мікроскопічний паразит, що ховається в мисці зі звичайним салатом, пише Science Focus.

Зазначимо, що циклоспороз — це захворювання, спричинене паразитом Cyclospora cayetanensis, яке може призвести до сильного зневоднення та діареї. Вчені також з’ясували, що винуватцем спалаху захворювання в США став ніщо інше, як звичайний салат "айсберг".

У період з 1 травня по 10 серпня цього року у США було зареєстровано 13 895 лабораторно підтверджених випадків циклоспорозу, зокрема 740 випадків госпіталізації та два летальні випадки. Як наслідок, статистика свідчить про те, що американці по всій країні почали уникати вживання свіжих фруктів та овочів.

Ті, хто не хоче виключати салати зі свого раціону, можуть припустити, що ретельне промивання листя може вирішити цю проблему. Але чи справді це так? За словами лікаря-мікробіолога, доктора Сліма Дінсдейла, загалом проблема виникає, коли продукція вирощується або обробляється в антисанітарних умовах. Це дозволяє ооцистам циклоспори — спорам паразита, захищеним міцною оболонкою, — потрапити на листя рослин. Зазначимо, що спори виділяються з фекаліями інфікованої людини і можуть потрапити на культури через прісну воду, забруднену фекаліями, або руки збирачів врожаю.

Свіжий салат, що продається в пакетах, проходить триетапну очистку: спочатку зелень промивають, видаляючи бруд, потім дезінфікують за допомогою розчинів хлору або надуксусної кислоти, а потім сушать у центрифузі. Потім висушені та нарізані листки поміщають у пакет і закачують у нього газову суміш, яка, як правило, складається з вуглекислого газу та азоту. Це середовище підтримує об’єм пакета, запобігаючи здавлюванню листя, а також пригнічує розмноження бактерій, що спричиняють псування продукту.

За словами експертів, цей процес очищення відіграє важливу роль, однак він не гарантує повної відсутності всіх забруднювачів. Більше того, дезінфекція майже не впливає на ооцисти циклоспори (Cyclospora), оскільки вони захищені дуже міцною оболонкою, стійкою до такого впливу.

Чи варто мити салат вдома?

За словами професора мікробіології Ноттінгемського університету Кетрін Ріс, якщо салат вироблено належним чином, він не становить загрози для здоров’я людей. Однак експерти все ще рекомендують мити листя салату перед вживанням, навіть якщо його вже помили на виробництві. Хоча це не дозволить повністю видалити циклоспору, якщо вона присутня на листі, частину паразитів все ж можна змити.

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