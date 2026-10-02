У Дубаї запустять "найдовший" ліфт в історії: 600 м безперервного підйому (фото)

У хмарочосі в Дубаї з’явиться ліфт із безперервним маршрутом довжиною 600 метрів — це на 100 метрів більше, ніж у традиційних системах.

Підйом на ліфті на вершину лондонського хмарочоса "Шард" (The Shard) висотою 310 метрів може здатися дуже довгим, але це ще не межа. На майбутніх відвідувачів дубайської вежі Burj Azizi чекає щось особливе, пише Daily Mail.

Очікується, що в цьому хмарочосі буде реалізовано вражаючий безперервний маршрут ліфта довжиною 631,5 метра — для порівняння, це еквівалентно 140 поверхам. Зазначимо, що такий безперервний підйом зробить ліфт у дубайській вежі одним із найдовших маршрутів для одного ліфта на Землі.

Двоповерхові ліфти дають змогу перевозити більше пасажирів при меншій кількості шахт Фото: KONE

За розробку цієї технології відповідали фахівці компанії KONE, які стверджують, що створення таких рекордних систем стало можливим завдяки новому поколінню легких ліфтів, оснащених штучним інтелектом. Більше того, експерти вважають, що в майбутньому їхні технології дозволять піднімати пасажирів на висоту понад кілометр.

За словами президента та генерального директора KONE Філіпа Делорма, те, що колись вважалося футуристичним баченням, тепер поступово стає реальністю: міські силуети здіймаються вгору, долаючи позначку в один кілометр.

Експерти зазначають, що багатофункціональні комплекси, такі як Burj Azizi, задають тон у розвитку міст із гігантськими хмарочосами, гармонійно поєднуючи житлові, офісні та готельні приміщення, торгові площі та інші об’єкти інфраструктури.

Очікується, що дубайський хмарочос Burj Azizi стане однією з найвищих будівель у світі Фото: Azizi Developments

Зазначимо, що за останнє століття хмарочоси зазнали кардинальних змін, але в основі роботи більшості ліфтів, як і раніше, лежать ті самі принципи тяги, які були розроблені понад 150 років тому. Це створює серйозну проблему для архітекторів, які прагнуть зводити будівлі дедалі більшої висоти.

Водночас експерти зазначають, що в міру збільшення висоти веж сталеві троси, які підіймають кабіни ліфтів, стають дедалі важчими. Зрештою їхня величезна вага стає стримуючим фактором: традиційні системи, як правило, мають межу висоти підйому близько 500 метрів.

Для вирішення цієї проблеми фахівці компанії KONE об’єднали низку передових технологій, зокрема бездротову передачу енергії та даних, системи управління потоком пасажирів на основі штучного інтелекту та надлегкі підйомні троси. Експерти зазначають, що ці інновації дозволять ліфтам підніматися на рекордну висоту, споживаючи при цьому менше енергії та потребуючи меншої кількості будівельних матеріалів. Однак найвизначнішим нововведенням, мабуть, стала відмова від важких рухомих кабелів і канатів обмежувача швидкості.

Компанія представила свою нову технологію полегшених підйомних тросів UltraRope ще у 2013 році. Трос складається з сердечника з вуглецевого волокна, покритого унікальним матеріалом із високим коефіцієнтом тертя. Для порівняння: його вага становить лише близько однієї п’ятої від ваги аналогічного сталевого троса. У новій системі також використовуються бездротовий зв'язок та живлення від акумуляторів, що дозволяє знизити загальну вагу ліфтової установки приблизно на 3000 кг для будівлі з висотою підйому 300 метрів.

Зазначається, що кілька таких систем буде встановлено в дубайському хмарочосі Burj Azizi висотою 725 метрів, який сьогодні все ще перебуває на стадії будівництва і в майбутньому стане однією з найвищих будівель у світі. Компанія також обіцяє ліфти, які дозволять істотно скоротити час очікування — система використовує штучний інтелект для відстеження переміщення людей у будівлі та автоматичної оптимізації розподілу ліфтів.

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