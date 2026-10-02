В Дубае запустят самый "длинный" лифт в истории: 600 м непрерывного подъема (фото)

В небоскребе в Дубае появится лифт с непрерывным маршрутом протяженностью 600 метров — это на 100 метров больше, чем у традиционных систем.

Подъем на лифте на вершину лондонского небоскреба "Шард" (The Shard) высотой 310 метров может показаться очень долгим, но это еще не предел. Будущих посетителей дубайской башни Burj Azizi ждет нечто особенное, пишет Daily Mail.

Ожидается, что в этом небоскребе будет реализован впечатляющий непрерывный маршрут лифта протяженностью 631,5 метра — для сравнения, это эквивалентно 140 этажам. Отметим, что такой непрерывный подъем сделает лифт в дубайской башне одним из самых длинных маршрутов для одного лифта на Земле.

Двухэтажные лифты позволяют перевозить больше пассажиров при меньшем количестве шахт Фото: KONE

За разработку этой технологии отвечали специалисты компании KONE, которые утверждают, что создание таких рекордных систем стало возможным благодаря новому поколению легких лифтов, оснащенных искусственным интеллектом. Более того, эксперты считают, что в будущем их технологии позволят поднимать пассажиров на высоту более километра.

По словам президента и генерального директора KONE Филиппа Делорма, то, что когда-то считалось футуристическим видением, теперь постепенно становится реальностью: городские силуэты устремляются ввысь, преодолевая отметку в километр.

Эксперты отмечают, что многофункциональные комплексы, такие как Burj Azizi, задают тон в развитии городов с гигантскими небоскребами, гармонично объединяя жилые, офисные и гостиничные помещения, торговые площади и другие объекты инфраструктуры.

Ожидается, что дубайский небоскреб Burj Azizi станет одним из самых высоких зданий в мире Фото: Azizi Developments

Отметим, что за последнее столетие небоскребы претерпели кардинальные изменения, но в основе работы большинства лифтов по-прежнему лежат те же принципы тяги, которые были разработаны более 150 лет назад. Это создает серьезную проблему для архитекторов, стремящихся строить здания все большей высоты.

В то же время эксперты отмечают, что по мере увеличения высоты башен стальные тросы, поднимающие кабины лифтов, становятся всё тяжелее. В конечном итоге их огромный вес становится сдерживающим фактором: традиционные системы, как правило, имеют предел высоты подъема около 500 метров.

Для решения этой проблемы специалисты компании KONE объединили ряд передовых технологий, включая беспроводную передачу энергии и данных, системы управления потоком пассажиров на основе искусственного интеллекта и сверхлегкие подъемные тросы. Эксперты отмечают, что эти инновации позволят лифтам подниматься на рекордную высоту, потребляя при этом меньше энергии и требуя меньшего количества строительных материалов. Однако самым примечательным нововведением, пожалуй, стал отказ от тяжелых подвижных кабелей и канатов ограничителя скорости.

Компания представила свою новую технологию облегченных подъемных тросов UltraRope еще в 2013 году. Трос состоит из сердечника из углеродного волокна, покрытого уникальным материалом с высоким коэффициентом трения. Для сравнения: его вес составляет лишь около одной пятой от веса аналогичного стального троса. В новой системе также используются беспроводная связь и питание от аккумуляторов, что позволяет снизить общий вес лифтовой установки примерно на 3000 кг для здания с высотой подъема 300 метров.

Отмечается, что несколько таких систем будут установлены в дубайском небоскребе Burj Azizi высотой 725 метров, который сегодня все еще находится на стадии строительства и в будущем станет одним из самых высоких зданий в мире. Компания также обещает лифты, которые позволят существенно сократить время ожидания — система использует искусственный интеллект для отслеживания перемещения людей по зданию и автоматической оптимизации распределения лифтов.

Другие новости науки