На дні океану виявлено таємничі "басейни смерті": вони дуже корисні для людей

Вчені вважають, що "басейни смерті" на морському дні можуть стати ключем до розуміння походження життя на нашій планеті, а, можливо, й за її межами.

Під час експедиції в глибоководні райони Червоного моря морські геологи виявили "згаслий" басейн із високомінералізованим розсолом, який назвали "басейном смерті". Вважається, що це відкриття в майбутньому може допомогти пояснити не тільки те, як формуються подібні екстремальні середовища, але, можливо, й те, як еволюціонувало саме життя, а також які форми життя можуть існувати на супутниках Європи чи Енцеладі, пише IFLScience.

Ще у 2022 році вчені повідомили про виявлення на дні Червоного моря басейну з водою надзвичайно високої солоності. Його назвали NEOM — на честь футуристичного міста, будівництво якого планувала Саудівська Аравія. Зазначимо, що раніше подібні басейни вже виявляли в Мексиканській затоці, і тоді їх називали "басейнами смерті".

Тепер вчені вважають, що ці басейни насправді не відповідають своїй назві. Справа в тому, що, незважаючи на відсутність кисню та екстремальну солоність, які є згубними для макроскопічних організмів, наприклад, черв’яків і риб, ці басейни є домівкою для безлічі мікроорганізмів. Більше того, їх навіть розглядають як моделі тих місць, де могло зародитися життя.

У новому дослідженні та сама команда, яка зробила відкриття у 2022 році, виявила ще один "занепалий" басейн із розсолом за 90 кілометрів на південь від NEOM, у западині Хьюм. Аналіз показує, що вода в цьому новому басейні не відрізняється надмірною солоністю, але він, як і раніше, містить металоносні відкладення, що несуть сліди збагачення мікробами-галофілами. Вчені вважають, що це свідчить про те, що басейни, які утворюються на краях рифтових розломів, існують недовго, проте залишають після себе довготривалий слід.

Було встановлено, що в таких басейнах спостерігається значне накопичення металів, зокрема заліза, калію та міді. Припускається, що такий склад можна пояснити взаємодією між донними відкладеннями, морською водою та гідротермальними флюїдами. Однак аналіз басейну NEOM вказує на те, що це не єдині чинники — важливу роль також відіграють і мікроорганізми, що переробляють метали.

У рамках нещодавнього дослідження вченим вдалося визначити часові рамки існування "басейну смерті" у западині Хьюм за допомогою урано-торієвого датування скам’янілостей тварин. Результати свідчать, що процес накопичення металів тривав щонайменше 14 000 років і припинився лише близько 2000 років тому. Аналіз показав, що процес накопичення металів тривав не менше 14 000 років і припинився близько 2000 років тому — мізерний термін у геологічному масштабі.

Вчені зазначають, що справжні причини утворення таких басейнів досі не встановлені, але вважається, що вони виникають у місцях, які в минулому розташовувалися вище рівня моря. Оскільки в таких басейнах концентруються мінерали, гірничодобувні компанії виявляють до них дедалі більший інтерес.

Автори дослідження вважають, що "басейни смерті" Червоного моря занадто малі, щоб містити значні запаси цінних мінералів, але припускають, що в минулому умови могли сприяти утворенню набагато більших басейнів такого типу. Більше того, вважається, що ці басейни нагадують океани, які існували до так званої "Великої кисневої катастрофи", а отже, можуть пролити світло на те, як на Землі зародилося складне життя.

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